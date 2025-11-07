Μαυρίκιος Μαυρικίου για την εκπροσώπηση της Κύπρου από την Antigoni Buxton στη Eurovision 2026: Δεν την ξέρει κανείς

Antigoni Buxton δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για την καλλιτεχνική της πορεία και άφησε αιχμές, πως η τραγουδίστρια έχει λάβει αναγνωρισιμότητα λόγω της συμμετοχής της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island», αλλά και εξαιτίας της μητέρας της, που όπως είπε, «είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα».





Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με την Buxton: « Δεν έχουμε πει κάτι για την Αντιγόνη, ούτε είναι το πρόβλημά μας ότι ήταν σε ριάλιτι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου και έγινε διάσημη. Ούτε το πρόβλημά μας είναι ότι είναι μια κούκλα, ούτε ότι η μαμά της είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα με συνεργασίες με το ΡΙΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά . Δεν μας έχουν πει τα κριτήρια, ούτε καν ποιοι αποφάσισαν. Δεν θα σας ενοχλούσε αν έκανε κάτι αντίστοιχο η ΕΡΤ; Τηρείται σιγή ιχθύος. Είναι ανεπίτρεπτο, προσβάλλουν τον πολιτισμό της Κύπρου με το να αγνοούν έτσι και να μην υπάρχει διαφάνεια. Δεν αμφισβητεί κανείς την κοπέλα ».



«Θέλω να κάνω την Κύπρο υπερήφανη»



Η Antigoni Buxton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες. Υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών και από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η τραγουδίστρια έχει αναπτύξει έναν ήχο που συνδυάζει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις αστικές μουσικές επιρροές: τη μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».



Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια



«Κανείς δεν την ξέρει την Αντιγόνη, ούτε στην Κύπρο την ξέρει κανείς την κοπέλα που πραγματικά δεν μας φταίει σε τίποτα και είναι γλυκύτατη. Με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να λένε πως ήταν το όνειρό μου, το περίμενα και προσευχήθηκα στο Θεό, γιατί κι εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα και το σέβομαι και κανείς μας δεν έχει κάτι με έναν άνθρωπο που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του. Το πρόβλημα το δικό μας και μιλώ εκ μέρους πολλών Κύπριων καλλιτεχνών, είναι ότι για άλλη μια φορά πάρθηκε μια απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες, που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες, γιατί δεν τους δόθηκε καν ο λόγος να στείλουν το τραγούδι τους. Δεν γίνεται εδώ και δέκα χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι δημιουργοί» ανέφερε αρχικά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.