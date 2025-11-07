Antigoni Buxton: Θέλω να κάνω την Κύπρο περήφανη, δήλωσε για τη συμμετοχή της στη Eurovision του 2026
Δεν φοβάμαι, είναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε, είπε η τραγουδίστρια
Έτοιμη να διαγωνιστεί στη Eurovision 2026 εκπροσωπώντας την Κύπρο είναι η Antigoni Buxton, δηλώνοντας πως μέσα από τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό θέλει να κάνει περήφανη τη χώρα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια θα διαγνωστεί στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε για την πρόκρισή της, οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο «Super Κατερίνα», η Buxton εξέφρασε τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026: «Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή και το έχω κάνει manifest. Πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία, βάζω το κερί μου και λέω την προσευχή μου. Το είχα ζητήσει από τον θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω να κάνω την Κύπρο υπερήφανη. Δεν είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ νωρίς».
Όσο για τον ανταγωνισμό, η τραγουδίστρια δήλωσε έτοιμη να εκπροσωπήσει την Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν νιώθει άγχος: «Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι το τραγούδι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις. Δεν φοβάμαι, είναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, νιώθω καλή ενέργεια».
Η Antigoni Buxton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες. Το όνομά της προέρχεται από τη γιαγιά της, ενώ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.
Από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η Antigoni έχει αναπτύξει έναν πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις αστικές μουσικές επιρροές: τη μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».
Ποια είναι η Antigoni Buxton
