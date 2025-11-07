Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
SPORTS
Γιώργος Αϊβάζογλου NBA Europe Αθήνα

Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ

 Έλληνας γενικός διευθυντής του ΝΒΑ Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, που έχει αναλάβει το όλο εγχείρημα, αποκάλυψε ότι η νέα διοργάνωση θα κάνει πρεμιέρα το 2027, καθώς και από ποιες πόλεις θα προέρχονται οι 12 μόνιμες ομάδες - Το Athletic γράφει ότι η  Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσέλονα, η Μπάγερν Μονάχου και η Βιλερμπάν θα μετακομίσουν από τη Euroleague 

Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
UPD: 115 ΣΧΟΛΙΑ

«Μία ομάδα από την Αθήνα θα είναι στο NBA Europe». Αυτό αποκάλυψε σήμερα (7/11), ο Έλληνας γενικός διευθυντής του ΝΒΑ Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το εγχείρημα του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Την αποκάλυψη έκανε στην ομιλία του στο Football Business Forum, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο, δηλώνοντας ότι η διοργάνωση θα έχει 12 μόνιμες ομάδες και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

«Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027» είπε ο Γιώργος Αϊβάζογλου, πριν προσθέσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις διεργασίες για την έναρξη ενός πρωταθλήματος NBA στην Ευρώπη.


«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο, όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο» τόνισε.

Και συνέχισε: «Μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτήν την πόλη επίσης. Και υπάρχουν κάποια μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».


Ο Γιώργος Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι το NBA Europe θα έχει «μια ημι-ανοιχτή φόρμουλα 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση τις επιδόσεις: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIFA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες».

Για πρώτη φορά, απαρίθμησε τις πόλεις με τις 12 μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ για το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λιόν για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν από μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

Τέλος, υπάρχει και μια υπόδειξη για μελλοντικά σενάρια, όπως «μια νέα διοργάνωση που θα περιλαμβάνει ομάδες από το NBA και το NBA Europe μαζί, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού».

Το Athletic από την πλευρά του αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσέλονα, η Μπάγερν Μονάχου και η Βιλερμπάν, αναμένεται να ενταχθούν στο NBA Europe, ενώ θέση διεκδικεί και η Άλμπα Βερολίνου.

Παράλληλα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να βάλουν στην διαδικασία τους Καταριανούς να φτιάξουν ομάδα μπάσκετ στην Παρί Σεν Ζερμέν.


Ειδήσεις σήμερα:

Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη

H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ

Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες

UPD: 115 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης