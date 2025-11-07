Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ

«Μία ομάδα από την Αθήνα θα είναι στο NBA Europe». Αυτό αποκάλυψε σήμερα (7/11), ο Έλληνας γενικός διευθυντής του ΝΒΑ Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το εγχείρημα του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Την αποκάλυψη έκανε στην ομιλία του στο Football Business Forum, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο, δηλώνοντας ότι η διοργάνωση θα έχει 12 μόνιμες ομάδες και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

«Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027» είπε ο Γιώργος Αϊβάζογλου, πριν προσθέσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις διεργασίες για την έναρξη ενός πρωταθλήματος NBA στην Ευρώπη.





View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)





«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο, όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο» τόνισε.

Και συνέχισε: «Μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτήν την πόλη επίσης. Και υπάρχουν κάποια μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurohoops.net (@eurohoops_official)

Ο Γιώργος Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι το NBA Europe θα έχει «μια ημι-ανοιχτή φόρμουλα 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση τις επιδόσεις: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIFA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες».

Για πρώτη φορά, απαρίθμησε τις πόλεις με τις 12 μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ για το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λιόν για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν από μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

Τέλος, υπάρχει και μια υπόδειξη για μελλοντικά σενάρια, όπως «μια νέα διοργάνωση που θα περιλαμβάνει ομάδες από το NBA και το NBA Europe μαζί, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού».





Το Athletic από την πλευρά του αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσέλονα, η Μπάγερν Μονάχου και η Βιλερμπάν, αναμένεται να ενταχθούν στο NBA Europe, ενώ θέση διεκδικεί και η Άλμπα Βερολίνου.

Παράλληλα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να βάλουν στην διαδικασία τους Καταριανούς να φτιάξουν ομάδα μπάσκετ στην Παρί Σεν Ζερμέν.





Ειδήσεις σήμερα:



Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη



H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ



Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες

