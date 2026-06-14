Στον ανακριτή ο φαρμακοποιός και άλλοι 8 για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι
Στον ανακριτή ο φαρμακοποιός και άλλοι 8 για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι
Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο για περίπου 6 μήνες στο υπόγειο φαρμακείου – Κατηγορίες για αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών
Στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθούν βρίσκονται ο φαρμακοποιός και άλλα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
Η απολογία τους αφορά στη δράση παράνομου εργαστηρίου που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσαν τα μέλη του κυκλώματος για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι, όπου και παρασκεύαζαν ντόπινγκ, παράνομα χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.
Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Οι απολογίες αναμένονται μέσα στην ημέρα. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 51χρονος άνδρας, που φέρεται ότι οργάνωσε το παράνομο εργαστήριο.
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε έπειτα από έφοδο της Οικονομική Αστυνομία Ελλάδας, η οποία εντόπισε το εργαστήριο και προχώρησε στις συλλήψεις.
Σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, πέντε γυναίκες που κατηγορούνταν στην ίδια υπόθεση απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, κατά περίπτωση.
Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς το σύνολο των κατηγορουμένων καλείται να απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με βασικό αδίκημα την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.
Η απολογία τους αφορά στη δράση παράνομου εργαστηρίου που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσαν τα μέλη του κυκλώματος για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι, όπου και παρασκεύαζαν ντόπινγκ, παράνομα χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.
Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Οι απολογίες αναμένονται μέσα στην ημέρα. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 51χρονος άνδρας, που φέρεται ότι οργάνωσε το παράνομο εργαστήριο.
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε έπειτα από έφοδο της Οικονομική Αστυνομία Ελλάδας, η οποία εντόπισε το εργαστήριο και προχώρησε στις συλλήψεις.
Σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, πέντε γυναίκες που κατηγορούνταν στην ίδια υπόθεση απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, κατά περίπτωση.
Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς το σύνολο των κατηγορουμένων καλείται να απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με βασικό αδίκημα την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.
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