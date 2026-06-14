Μαρία Κίτσου: Δεν μετάνιωσα που μίλησα για την κατάθλιψη, ευτυχώς δεν έλαβα αρνητικά σχόλια





Στη συνέχεια, η Μαρία Κίτσου περιέγραψε τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τα πράγματα που της δίνουν χαρά στην καθημερινότητά της: « Με βοηθάει ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να βγούμε λίγο έξω και να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Πράγματα που δεν έκανα ποτέ. Με έχει βγάλει από όποια θλίψη και κατάθλιψη. Αν και δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ευλογία ».



Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στα μηνύματα που έλαβε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν θάρρος μέσα από την ιστορία της. « Πήρα μόνο καλά μηνύματα και συμπαράστασης, ότι τους έδωσα θάρρος και ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και απλά βγάζουμε τις καλύτερες στιγμές μας » σχολίασε.

Στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την κατάθλιψη αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου , τονίζοντας ότι δεν μετάνιωσε για την εξομολόγησή της, καθώς, όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική και υποστηρικτική.Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα ζητήματα ψυχικής υγείας και τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από την κατάθλιψη που αντιμετώπισε στο παρελθόν, εξηγώντας ότι πολύς κόσμος ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί δικές του, αντίστοιχες ιστορίες.Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν το μετάνιωσα που το είπα, γιατί ευτυχώς δεν είχα αρνητικά σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν».