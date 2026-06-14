Τρυφερές στιγμές μέσα στη θάλασσα για Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ στον μήνα του μέλιτος
Τρυφερές στιγμές μέσα στη θάλασσα για Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ στον μήνα του μέλιτος
Το ζευγάρι περνάει χρόνο σε πολυτελές ξενοδοχείο λίγες ημέρες μετά τον γάμο του στη Σικελία
Σε τρυφερές στιγμές στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος απαθανατίστηκαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους.
Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος, επιλέγοντας ως προορισμό την Ταορμίνα της Σικελίας, όπου διαμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο.
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έφτασαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, έπειτα από τις γαμήλιες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Παλέρμο, παρουσία φίλων και προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από διεθνή μέσα, η 30χρονη και ο 36χρονος εμφανίζονται να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα και στον ήλιο, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά. Η Ντούα Λίπα επέλεξε ασημί μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι καταγράφεται να κάνει βόλτες χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Ταορμίνας.
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Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Βίλα Βαλγκουαρνέρα, ένα ιστορικό κτήμα του 18ου αιώνα στην περιοχή Μπαγκερία της Σικελίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο Έλτον Τζον, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Τζο Άλγουιν, η Γκρέις Γκάμερ με τον σύζυγό της Μαρκ Ρόνσον, καθώς και η Charli XCX με τον Τζορτζ Ντάνιελ.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι «Your Song» κατά τη διάρκεια των εορτασμών, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες, ενώ για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού και των προσκεκλημένων είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος, επιλέγοντας ως προορισμό την Ταορμίνα της Σικελίας, όπου διαμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο.
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έφτασαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, έπειτα από τις γαμήλιες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Παλέρμο, παρουσία φίλων και προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από διεθνή μέσα, η 30χρονη και ο 36χρονος εμφανίζονται να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα και στον ήλιο, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά. Η Ντούα Λίπα επέλεξε ασημί μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα το ζευγάρι καταγράφεται να κάνει βόλτες χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια της Ταορμίνας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Bikini-clad Dua Lipa and new husband Callum Turner can't keep their hands off each other as they pack on the PDA in steamy photos during lavish Amalfi coast honeymoon https://t.co/G0U7OgVqMx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 13, 2026
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Έλτον Τζον ερμήνευσε το τραγούδι «Your Song» κατά τη διάρκεια των εορτασμών, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες, ενώ για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού και των προσκεκλημένων είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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