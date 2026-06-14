Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Ολλανδία: Η στιγμή που μαθητές παρασύρονται ουρλιάζοντας από μίνι τσουνάμι, που προκάλεσε η καθέλκυση πλοίου
Ολλανδία: Η στιγμή που μαθητές παρασύρονται ουρλιάζοντας από μίνι τσουνάμι, που προκάλεσε η καθέλκυση πλοίου
Μαθητές παρασύρθηκαν από ισχυρό κύμα που προκλήθηκε κατά την καθέλκυση φορτηγού πλοίου, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Σοκ αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς προκλήθηκε σε ομάδα μαθητών γυμνασίου στην Ολλανδία, όταν ισχυρό κύμα έπληξε την όχθη καναλιού την ώρα που παρακολουθούσαν από κοντά την καθέλκυση ενός φορτηγού πλοίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κανάλι Winschoterdiep, στην περιοχή Foxhol, όπου οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τη διαδικασία καθέλκυσης ενός πλοίου μήκους περίπου 90 μέτρων.
Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της διαδικασίας, η μετατόπιση μεγάλου όγκου νερού προκάλεσε ένα ισχυρό κύμα, το οποίο έσκασε στην όχθη και κάλυψε την περιοχή όπου βρίσκονταν οι μαθητές, παρασύροντάς τους στο νερό.
Σε βίντεο που κατέγραψε ένας από τους μαθητές, φαίνονται οι έφηβοι να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση προσπαθώντας να απομακρυνθούν, λίγο πριν το κύμα φτάσει στην ακτή. Ο ίδιος ο μαθητής που τραβούσε το βίντεο παρασύρθηκε επίσης από τα νερά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.
Το κύμα, το οποίο προκλήθηκε από τη μετακίνηση του πλοίου μέσα στο κανάλι, είχε τέτοια ένταση που δημιούργησε συνθήκες παρόμοιες με μικρό «τσουνάμι», πλημμυρίζοντας το γρασίδι και την όχθη.
Παρά την ένταση του περιστατικού, οι μαθητές υπέστησαν μόνο ελαφρούς τραυματισμούς και μικροεκδορές, ενώ αρκετοί βρέθηκαν απλώς βρεγμένοι, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τους τηλεφώνων.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο εκπαιδευτικός που συνόδευε την ομάδα είχε προειδοποιήσει για τον πιθανό κίνδυνο από τα κύματα που δημιουργούνται κατά την καθέλκυση, ωστόσο οι μαθητές δεν φαίνεται να έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή.
Μετά το περιστατικό, οι μαθητές αντιμετώπισαν με ψυχραιμία και χιούμορ την εμπειρία τους, παρά το απρόσμενο «μπάνιο» στο κανάλι.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κανάλι Winschoterdiep, στην περιοχή Foxhol, όπου οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τη διαδικασία καθέλκυσης ενός πλοίου μήκους περίπου 90 μέτρων.
Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της διαδικασίας, η μετατόπιση μεγάλου όγκου νερού προκάλεσε ένα ισχυρό κύμα, το οποίο έσκασε στην όχθη και κάλυψε την περιοχή όπου βρίσκονταν οι μαθητές, παρασύροντάς τους στο νερό.
Σε βίντεο που κατέγραψε ένας από τους μαθητές, φαίνονται οι έφηβοι να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση προσπαθώντας να απομακρυνθούν, λίγο πριν το κύμα φτάσει στην ακτή. Ο ίδιος ο μαθητής που τραβούσε το βίντεο παρασύρθηκε επίσης από τα νερά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.
Students Run for Safety as Massive Wave From Cargo Ship Launch Soaks Spectators in Netherlands pic.twitter.com/HvmQU7CANR— Iamelizabeth (@elizabethblogng) June 14, 2026
Παρά την ένταση του περιστατικού, οι μαθητές υπέστησαν μόνο ελαφρούς τραυματισμούς και μικροεκδορές, ενώ αρκετοί βρέθηκαν απλώς βρεγμένοι, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τους τηλεφώνων.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο εκπαιδευτικός που συνόδευε την ομάδα είχε προειδοποιήσει για τον πιθανό κίνδυνο από τα κύματα που δημιουργούνται κατά την καθέλκυση, ωστόσο οι μαθητές δεν φαίνεται να έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή.
Μετά το περιστατικό, οι μαθητές αντιμετώπισαν με ψυχραιμία και χιούμορ την εμπειρία τους, παρά το απρόσμενο «μπάνιο» στο κανάλι.
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