Χάρπερ Μπέκαμ: Η αποτυχημένη προσπάθεια να συναντήσει τον αδερφό της, Μπρούκλιν στο σπίτι του
Χάρπερ Μπέκαμ: Η αποτυχημένη προσπάθεια να συναντήσει τον αδερφό της, Μπρούκλιν στο σπίτι του
Η 14χρονη κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ επιχείρησε να έρθουν πιο κοντά
Τον αδερφό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ επιχείρησε να προσεγγίσει η Χάρπερ, καθώς τον επισκέφτηκε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, η απόπειρά της ωστόσο να έρθουν πιο κοντά δεν στέφθηκε με επιτυχία.
Σύμφωνα με την Page Six, η 14χρονη κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εντοπίστηκε να φτάνει με SUV στην κατοικία του Μπρούκλιν στο Μπέβερλι Χιλς το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής τιμήθηκε με το δικό του αστέρι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η σύζυγός του και τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, ενώ απόντες ήταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Χάρπερ εμφανίστηκε στο σπίτι χωρίς να έχει υπάρξει συνεννόηση και αποχώρησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς το ζευγάρι δεν βρισκόταν στην κατοικία. Πηγές ανέφεραν ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ ήταν εκτός πόλης.
Η 14χρονη φορούσε το ίδιο ροζ φόρεμα και τη ζακέτα με τα οποία είχε εμφανιστεί νωρίτερα στην τελετή για τον πατέρα της, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εκδήλωση. Εκπρόσωπος του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ σχολίασε στο μέσο πως «το γεγονός ότι υπήρχαν φωτογράφοι στο σημείο τη στιγμή της επίσκεψης τα λέει όλα, όλο αυτό ήταν σκηνοθετημένο για τις κάμερες».
Η επίσκεψη της Χάρπερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ξένα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να αναφέρονται στην ένταση που υπάρχει μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της οικογένειάς του. Τον Ιανουάριο, ο 27χρονος είχε δημοσιεύσει ένα μακροσκελές κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του.
«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν με ελέγχει κανείς, απλώς υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου». Στην ίδια ανάρτηση είχε διατυπώσει σειρά ισχυρισμών σε βάρος των γονιών του, αναφερόμενος τόσο στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ όσο και σε γεγονότα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν πριν και μετά τον γάμο τους.
Παρά τα δημοσιεύματα περί ρήξης, πηγή που επικαλείται η Page Six υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να επιθυμούν την επανασύνδεση με τον Μπρούκλιν. «Παρότι ο Μπρούκλιν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να δει τους γονείς του, στην υπόλοιπη οικογένειά λείπει αφόρητα».
Φωτογραφία άρθρου: AP
Σύμφωνα με την Page Six, η 14χρονη κόρη του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εντοπίστηκε να φτάνει με SUV στην κατοικία του Μπρούκλιν στο Μπέβερλι Χιλς το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής τιμήθηκε με το δικό του αστέρι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η σύζυγός του και τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, ενώ απόντες ήταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Χάρπερ εμφανίστηκε στο σπίτι χωρίς να έχει υπάρξει συνεννόηση και αποχώρησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς το ζευγάρι δεν βρισκόταν στην κατοικία. Πηγές ανέφεραν ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ ήταν εκτός πόλης.
Why Brooklyn Beckham didn’t open the door when sister Harper stopped by LA mansion https://t.co/yfPW9KH6rD pic.twitter.com/3wvEpvNl0s— Page Six (@PageSix) June 13, 2026
Η επίσκεψη της Χάρπερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ξένα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να αναφέρονται στην ένταση που υπάρχει μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της οικογένειάς του. Τον Ιανουάριο, ο 27χρονος είχε δημοσιεύσει ένα μακροσκελές κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του.
«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν με ελέγχει κανείς, απλώς υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου». Στην ίδια ανάρτηση είχε διατυπώσει σειρά ισχυρισμών σε βάρος των γονιών του, αναφερόμενος τόσο στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ όσο και σε γεγονότα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν πριν και μετά τον γάμο τους.
Παρά τα δημοσιεύματα περί ρήξης, πηγή που επικαλείται η Page Six υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να επιθυμούν την επανασύνδεση με τον Μπρούκλιν. «Παρότι ο Μπρούκλιν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να δει τους γονείς του, στην υπόλοιπη οικογένειά λείπει αφόρητα».
Φωτογραφία άρθρου: AP
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