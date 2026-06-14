Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, σταματήσαμε να κάνουμε σεξ με τον πρώην σύζυγό μου
Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, σταματήσαμε να κάνουμε σεξ με τον πρώην σύζυγό μου
Το μοντέλο μίλησε για το διαζύγιό της με τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ
Τους πρώτους μήνες από τη γέννηση του παιδιού της περιέγραψε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, εξηγώντας πώς επηρεάστηκε η ερωτική ζωή με τον πρώην σύζυγό της, καθώς όπως είπε, έξι μήνες αφότου γεννήθηκε ο γιος τους ξεκίνησαν να απέχουν από το σεξ.
Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό The Cut, όπου μίλησε για τον γάμο της με τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ, τη μητρότητα και τον χωρισμό τους.
Η Ραταϊκόφσκι, που απέκτησε τον γιο της Σιλβέστερ τον Μάρτιο του 2021, περιέγραψε τη μετάβαση στη μητρότητα ως μια απαιτητική και καθοριστική εμπειρία. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. «Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, ο σύζυγός μου κι εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η Ραταϊκόφσκι και ο Μπέαρ-ΜακΚλαρντ χώρισαν το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια γάμου, ενώ η ίδια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε πέρυσι.
Το μοντέλο αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός της μετά τον χωρισμό. Όπως εξήγησε, ένιωθε ότι αρκετοί την αντιμετώπιζαν με οίκτο, κάτι που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο.
Παράλληλα, μίλησε για τις αντιλήψεις που είχε όταν ήταν πιο μικρή σχετικά με τη μονογονεϊκή οικογένεια και για το πώς αυτές άλλαξαν μέσα από τη δική της εμπειρία ως μητέρα.
Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι μετά το τέλος του γάμου της βγήκε αρκετά ραντεβού και γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους, περιγράφοντας με χιούμορ ορισμένες από τις εμπειρίες της στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, η περίοδος αυτή τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να κατανοήσει καλύτερα τις προσωπικές της ανάγκες.
Ωστόσο, κατέληξε ότι η προτεραιότητά της παρέμενε ο γιος της. Όπως ανέφερε, η αφοσίωσή της στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού της επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τις προσωπικές της σχέσεις, οδηγώντας την τελικά να αφήσει πίσω της εκείνη τη φάση της ζωής της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό The Cut, όπου μίλησε για τον γάμο της με τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ, τη μητρότητα και τον χωρισμό τους.
Η Ραταϊκόφσκι, που απέκτησε τον γιο της Σιλβέστερ τον Μάρτιο του 2021, περιέγραψε τη μετάβαση στη μητρότητα ως μια απαιτητική και καθοριστική εμπειρία. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. «Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, ο σύζυγός μου κι εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Emily Ratajkowski looked back on her marriage to Sebastian Bear-McClard, revealing the two stopped having sex around the time they welcomed their son Sylvester. https://t.co/qsVfJkBF6a pic.twitter.com/mPWYu22to4— E! News (@enews) June 12, 2026
Το μοντέλο αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός της μετά τον χωρισμό. Όπως εξήγησε, ένιωθε ότι αρκετοί την αντιμετώπιζαν με οίκτο, κάτι που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο.
Παράλληλα, μίλησε για τις αντιλήψεις που είχε όταν ήταν πιο μικρή σχετικά με τη μονογονεϊκή οικογένεια και για το πώς αυτές άλλαξαν μέσα από τη δική της εμπειρία ως μητέρα.
Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι μετά το τέλος του γάμου της βγήκε αρκετά ραντεβού και γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους, περιγράφοντας με χιούμορ ορισμένες από τις εμπειρίες της στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, η περίοδος αυτή τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και να κατανοήσει καλύτερα τις προσωπικές της ανάγκες.
Ωστόσο, κατέληξε ότι η προτεραιότητά της παρέμενε ο γιος της. Όπως ανέφερε, η αφοσίωσή της στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού της επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τις προσωπικές της σχέσεις, οδηγώντας την τελικά να αφήσει πίσω της εκείνη τη φάση της ζωής της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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