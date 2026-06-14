Τουρκικά ΜΜΕ για τη συμφωνία του EMEC: «Αντιτουρκικό μέτωπο», «οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι»
Τουρκικά ΜΜΕ για τη συμφωνία του EMEC: «Αντιτουρκικό μέτωπο», «οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι»
Αντιδράσεις στην Άγκυρα για την συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για τη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου
Ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, που στοχεύει στην απομόνωση της Τουρκίας παρουσιάζει μεγάλη μερίδα του τουρκικού Τύπου, τη συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για τη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC).
Εκφράζουν μάλιστα ανησυχίες ότι δημιουργείται μια νέα γεωπολιτική και ενεργειακή πραγματικότητα στην περιοχή, με κυρίαρχο μήνυμα ότι «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ χτίζουν νέο ενεργειακό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο». Και προσθέτουν ότι η εξέλιξη αυτή «καταδεικνύει τη σημασία της Γαλάζιας Πατρίδας».
«Αντιτουρκικό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο», τιτλοφορεί το άρθρο της η Yeniçağ και προσθέτει: «Μια αξιοσημείωτη ενεργειακή κίνηση έχει σημειωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε έναν κοινό οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού κόμβου. Αυτή η συμφωνία, που περιλαμβάνει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και έργα φυσικού αερίου, θα μπορούσε να έχει κρίσιμες γεωπολιτικές συνέπειες για την Τουρκία».
Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στη δήλωση προθέσεων «η οποία υπεγράφη σε συνάντηση στο Χιούστον των ΗΠΑ, από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανό, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ».
Η Milliyet μεταφέρει την είδηση επικαλούμενη πληροφορίες από τον ελληνοκυπριακό Τύπο, τονίζοντας ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στο Χιούστον των ΗΠΑ να χαράξουν κοινό οδικό χάρτη για την ενεργειακή ασφάλεια, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και την προστασία κρίσιμων υποδομών, σημειώνοντας ότι το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Μάλιστα, σε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Milliyet υποστηρίζει ότι η «συνεργασία του Ισραήλ με την Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου έχει μετατραπεί σε ηγεμονία του Τελ Αβίβ στο νησί , που στοχεύει στην αλλαγή των ισορροπιών σε βάρος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υποστήριξη της Ελλάδας».
Χωρίς σχολιασμό, με απλή παράθεση του γεγονότος είναι και το δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu:
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό τύπο, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κόμβου Ανατολικής Μεσογείου και την ανάπτυξη κοινού οδικού χάρτη για μελλοντική ενεργειακή συνεργασία. Η δήλωση προθέσεων υπεγράφη από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανό, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ».
Ενώ οι Ελληνοκύπριοι αξιωματούχοι τόνισαν την πολιτική σημασία του καθιερωμένου κέντρου, δηλώσεις από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα υποδηλώνουν μια μονομερή προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της ενεργειακής εξίσωσης στην περιοχή εις βάρος της Άγκυρας, γράφει το δημοσίευμα.
Μάλιστα, επικαλείται αναλυτές σύμφωνα με τους οποίους, οι κινήσεις αυτές αποτελούν «σαφή ένδειξη μονομερούς προσπάθειας δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος στην Ανατολική Μεσόγειο, που εξαιρεί την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)».
«Η Άγκυρα τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα δικαιώματά της στη Γαλάζια Πατρίδα ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες συμμαχίας να παραγκωνίσει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα στρατιωτικά, διπλωματικά και νομικά μέτρα εναντίον οποιασδήποτε μονομερούς δραστηριότητας στις περιοχές εντός της υφαλοκρηπίδας της και στις αδειοδοτημένες περιοχές της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Η Άγκυρα αποδεικνύει σε κάθε πλατφόρμα ότι η ενεργειακή εξίσωση στην περιοχή δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς την Τουρκία και δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τη δύναμη και τη βούληση να προστατεύσει τα σύνορά της και τα δικαιώματά της υπό όλους τους κινδύνους, τις καταστάσεις και τις συνθήκες».
Από την πλευρά της η Yeniakit υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας: «Η σημασία του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά: Μια βρώμικη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο!», είναι ο τίτλος του σχετικού άρθρου, στο οποίο υπογραμμίζεται: «ο Πρόεδρος Ερντογάν, σε ομιλία του τόνισε ότι δεν θα επιτρέψουν καμία πρωτοβουλία που να αγνοεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή, δηλώνοντας: "Η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σταθερή".
Η Milligazete γράφει ότι οι Έλληνες χρειάζονται πλέον ένα «οθωμανικό χαστούκι», επισημαίνοντας τον ρόλο του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας: «Ενδυναμωμένοι από την αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία, οι Σιωνιστές, οι οποίοι για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυσή τους είχαν την ευκαιρία να επεκτείνουν την επικράτειά τους κατά 70%, δεν σταματούν. Με το τέλος της διαδικασίας που ξεκίνησε με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, το Ισραήλ μας έχει περικυκλώσει σαν χταπόδι. Μη αρκούμενο σε αυτό, το Ισραήλ βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή συμμαχιών εχθρικών προς την Τουρκία. Οι Έλληνες, ενθαρρυμένοι από την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει το Ισραήλ για να τροφοδοτήσει την εχθρότητα προς την Τουρκία, διέπραξαν άλλη μια αναίσχυντη πράξη».
«Μια άσχημη κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο», γράφει η Τurk inform, περιγράφοντας τις συναντήσεις και τη συμφωνία στο Χιούστον.
Εκφράζουν μάλιστα ανησυχίες ότι δημιουργείται μια νέα γεωπολιτική και ενεργειακή πραγματικότητα στην περιοχή, με κυρίαρχο μήνυμα ότι «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ χτίζουν νέο ενεργειακό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο». Και προσθέτουν ότι η εξέλιξη αυτή «καταδεικνύει τη σημασία της Γαλάζιας Πατρίδας».
«Αντιτουρκικό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο», τιτλοφορεί το άρθρο της η Yeniçağ και προσθέτει: «Μια αξιοσημείωτη ενεργειακή κίνηση έχει σημειωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε έναν κοινό οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού κόμβου. Αυτή η συμφωνία, που περιλαμβάνει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και έργα φυσικού αερίου, θα μπορούσε να έχει κρίσιμες γεωπολιτικές συνέπειες για την Τουρκία».
Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στη δήλωση προθέσεων «η οποία υπεγράφη σε συνάντηση στο Χιούστον των ΗΠΑ, από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανό, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ».
Η Milliyet μεταφέρει την είδηση επικαλούμενη πληροφορίες από τον ελληνοκυπριακό Τύπο, τονίζοντας ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στο Χιούστον των ΗΠΑ να χαράξουν κοινό οδικό χάρτη για την ενεργειακή ασφάλεια, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και την προστασία κρίσιμων υποδομών, σημειώνοντας ότι το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Μάλιστα, σε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Milliyet υποστηρίζει ότι η «συνεργασία του Ισραήλ με την Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου έχει μετατραπεί σε ηγεμονία του Τελ Αβίβ στο νησί , που στοχεύει στην αλλαγή των ισορροπιών σε βάρος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υποστήριξη της Ελλάδας».
Χωρίς σχολιασμό, με απλή παράθεση του γεγονότος είναι και το δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu:
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό τύπο, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κόμβου Ανατολικής Μεσογείου και την ανάπτυξη κοινού οδικού χάρτη για μελλοντική ενεργειακή συνεργασία. Η δήλωση προθέσεων υπεγράφη από τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανό, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ».
Η σημασία του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας«Μια ενεργειακή συμμαχία που στοχεύει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει η Haber7 υπογραμμίζοντας ότι η «οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει έναν νέο ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο τον αποκλεισμό της Τουρκίας. Σε απάντηση σε αυτή την κίνηση, η Άγκυρα παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Γαλάζια Πατρίδα».
Ενώ οι Ελληνοκύπριοι αξιωματούχοι τόνισαν την πολιτική σημασία του καθιερωμένου κέντρου, δηλώσεις από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα υποδηλώνουν μια μονομερή προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της ενεργειακής εξίσωσης στην περιοχή εις βάρος της Άγκυρας, γράφει το δημοσίευμα.
Μάλιστα, επικαλείται αναλυτές σύμφωνα με τους οποίους, οι κινήσεις αυτές αποτελούν «σαφή ένδειξη μονομερούς προσπάθειας δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος στην Ανατολική Μεσόγειο, που εξαιρεί την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)».
«Η Άγκυρα τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα δικαιώματά της στη Γαλάζια Πατρίδα ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες συμμαχίας να παραγκωνίσει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα στρατιωτικά, διπλωματικά και νομικά μέτρα εναντίον οποιασδήποτε μονομερούς δραστηριότητας στις περιοχές εντός της υφαλοκρηπίδας της και στις αδειοδοτημένες περιοχές της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Η Άγκυρα αποδεικνύει σε κάθε πλατφόρμα ότι η ενεργειακή εξίσωση στην περιοχή δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς την Τουρκία και δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τη δύναμη και τη βούληση να προστατεύσει τα σύνορά της και τα δικαιώματά της υπό όλους τους κινδύνους, τις καταστάσεις και τις συνθήκες».
Από την πλευρά της η Yeniakit υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας: «Η σημασία του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά: Μια βρώμικη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο!», είναι ο τίτλος του σχετικού άρθρου, στο οποίο υπογραμμίζεται: «ο Πρόεδρος Ερντογάν, σε ομιλία του τόνισε ότι δεν θα επιτρέψουν καμία πρωτοβουλία που να αγνοεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή, δηλώνοντας: "Η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σταθερή".
Η Milligazete γράφει ότι οι Έλληνες χρειάζονται πλέον ένα «οθωμανικό χαστούκι», επισημαίνοντας τον ρόλο του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας: «Ενδυναμωμένοι από την αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία, οι Σιωνιστές, οι οποίοι για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυσή τους είχαν την ευκαιρία να επεκτείνουν την επικράτειά τους κατά 70%, δεν σταματούν. Με το τέλος της διαδικασίας που ξεκίνησε με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, το Ισραήλ μας έχει περικυκλώσει σαν χταπόδι. Μη αρκούμενο σε αυτό, το Ισραήλ βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή συμμαχιών εχθρικών προς την Τουρκία. Οι Έλληνες, ενθαρρυμένοι από την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει το Ισραήλ για να τροφοδοτήσει την εχθρότητα προς την Τουρκία, διέπραξαν άλλη μια αναίσχυντη πράξη».
«Μια άσχημη κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο», γράφει η Τurk inform, περιγράφοντας τις συναντήσεις και τη συμφωνία στο Χιούστον.
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