Ο Τραμπ σβήνει 80 κεράκια στη σκιά του πολέμου στο Ιράν: Οι σχέσεις που τον σημάδεψαν από τη Μελάνια και τον Επστάιν μέχρι την Στόρμι Ντάνιελς
Ο Τραμπ σβήνει 80 κεράκια στη σκιά του πολέμου στο Ιράν: Οι σχέσεις που τον σημάδεψαν από τη Μελάνια και τον Επστάιν μέχρι την Στόρμι Ντάνιελς
Τα 80 του χρόνια κλείνει σήμερα ο πιο απρόβλεπτος πλανητάρχης που κυβέρνησε ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες με δηλώσεις και αποφάσεις που άλλαζαν ακόμη και από ώρα σε ώρα
Την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, δύο μέρες και κάτι ώρες πριν το ηλικιακό κοντέρ του Ντόναλντ Τραμπ «γράψει» 80, ο πιο απρόβλεπτος και για πολλούς αλλοπρόσαλλος πλανητάρχης που ανέλαβε ποτέ την ηγεσία της Αμερικής, ανακοίνωνε ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν.
Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη τον «άδειασε» λέγοντας ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί και έκτοτε ακολούθησε ένα γαϊτανάκι διαρροών για την συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη, ώστε να λήξει η σύρραξη.
Την Παρασκευή και αφού οι Ιρανοί είχαν διαρρεύσει τους όρους της επικείμενης συμφωνίας, ο άνθρωπος με το καροτί μαλλί τους κατηγόρησε ως ανέντιμους λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που συμφωνήθηκαν γραπτώς.
Γι’ αυτό τα σημερινά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ τον βρίσκουν σε μια από τις συνήθεις φάσεις του «είπα-ξείπα» αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά τις τελευταίες ώρες.
Είναι για δεύτερη φορά πρόεδρος της Αμερικής, ένας πετυχημένος πρώην επιχειρηματίας που κατάφερε να ανέλθει στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, πουλώντας κυρίως εθνικοπατριωτικές κορώνες και τείχη που δεν σηκώθηκαν ποτέ για τους μετανάστες.
Η δεύτερη θητεία του πάλαι ποτέ πιτσιρικά-γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1946 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης-στο Οβάλ Γραφείο αποδεικνύεται ακόμη πιο τρελή από την πρώτη.
Η δημοσιοποίηση των φακέλων Επστάιν στα τέλη της περσινής χρονιάς αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την σχέση των δύο ανδρών και τα πάρτι στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι ή στο Παλμ Μπιτς.
Ο πρόεδρος που έχει ανοίξει πόλεμο με πολλά ισχυρά ΜΜΕ της χώρας έχασε την πρώτη μάχη με την Wall Street Journal στα τέλη Μαΐου, όταν το περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε την αγωγή του κατά της εφημερίδας που δημοσίευσε μια ευχετήρια κάρτα που φέρεται να είχε στείλει το 2003 στον Επστάιν.
Πριν 24 χρόνια, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο New York Magazine δήλωνε χαλαρά ότι γνώριζε τον Τζέφρι δέκα πέντε χρόνια, τον χαρακτήριζε φανταστικό τύπο και κατέληγε: «Λένε μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα και πολλές απο αυτές είναι σε νεαρή ηλικία».
Προσθέστε σε αυτά ότι έχει πετάξει τέσσερις φορές με το τζετ του Επστάιν ενώ τηλεοπτικά πλάνα του NBC που προβλήθηκαν το 2019 τους «έπιασαν» να γελάνε σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.
Η σχέση του με τον παιδόφιλο επιχειρηματία και η δημοσιοποίηση των φακέλων της υπόθεσης δημιούργησαν έναν έξτρα πονοκέφαλο στον άνθρωπο που γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο παρορμητικά που πολύ συχνά διαψεύδει τον εαυτό του.
Το συγκεκριμένο σκίτσο ήταν ένα απτό δείγμα του πως έβλεπαν πολλοί το νέο ύφος εξουσίας που έφερνε ο πρώην πια επιχειρηματίας του real estate που κατά την επιχειρηματική διαδρομή του έγινε και τηλεοπτική περσόνα συμμετέχοντας στο ριάλιτι «The Apprentice».
Ο νέος πλανητάρχης δεν άργησε καθόλου να τους επιβεβαιώσει υιοθετώντας από την αρχή μια επιθετική ρητορική και ένα στυλ αλαζονείας.
Κάτι που διαπιστώθηκε άμεσα από όσους τον άκουγαν και γνώριζαν καλά τον προηγούμενο ένοικο του Οβάλ Γραφείου, τον Μπάρακ Ομπάμα που ήταν η επιτομή του cool προέδρου.
Στα χρόνια που ακολούθησαν ο άνθρωπος με το καροτί μαλλί, έκανε τα πάντα ώστε να γίνει ένας από τους πλέον αντιπαθητικούς προέδρους των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα ΜΜΕ δεν του χαρίστηκαν, όπως δεν τους χαρίστηκε και αυτός ανοίγοντας ένα πόλεμο με το CNN, τους New York Times, το FOX, την Washigton Post, την Wall Street Journal και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
«Το CNN είναι fake news», «Μην είστε αγενής» και «Σιωπή» ήταν κάποια μόνο από τα σχόλια στου προέδρου στον επί χρόνια διαπιστευμένο στον Λευκό Οίκο συντάκτη του ειδησεογραφικού καναλιού.
Τους επόμενους μήνες και έτη σύμφωνα πάντα με τον πλανητάρχη, οι New York Times, η Post, το CNN, το FOX και πολλά άλλα μέσα διέδιδαν ψεύτικες ειδήσεις και ρεπορτάζ.
Ο πόλεμος είχε μόλις ξεκινήσει, συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση τα επόμενα χρόνια και κορυφώθηκε στις τελευταίες εκλογές ενώ ο Τζιμ Ακόστα τον Νοέμβριο του 2018 εξοβελίστηκε από τον Λευκό Οίκο, που ανακάλεσε την άδειά του.
Αιτία; Μια ερώτηση του δημοσιογράφου στον Τραμπ που είχε χαρακτηρίσει «εισβολείς» τους μετανάστες από το Μεξικό και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Γι' αυτούς άλλωστε εμπνεύστηκε το περίφημο «τείχος» που θα κάλυπτε τα σύνορα, το οποίο θα κατασκευαζόταν όπως είπε με έξοδα της κυβέρνησης του Μεξικού την οποία θα υποχρέωνε να το κάνει!
Τελικά κατασκευάστηκαν μόλις κάποια μέρη του με έξοδα των ΗΠΑ αφού το Μεξικό δεν ενέδωσε στις φωνές και τις απειλές του, ενώ οι σκηνές με παιδιά που χωρίζονταν από τους γονείς τους κλαίγοντας με λυγμούς μάλλον δεν βοήθησαν πολύ την δημοφιλία του και τις εμπρηστικές κορώνες του.
Πολλοί ήταν σίγουροι ότι αυτός ο γάμος έχει ουσιαστικά σβήσει, ειδικά μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ στον προεδρικό θώκο και απλά θα άφηνε πίσω του στάχτες και αποκαΐδια.
Συνέβαλλε σε αυτό το σενάριο και η ιστορία με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για το σεξ που απόλαυσε με τον πιο ισχυρό άνδρα του κόσμου πριν από δέκα επτά χρόνια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος τότε, ήταν όμως αυτό που λέμε φρεσκοπαντρεμένος με την εντυπωσιακά όμορφη Μελάνια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την απιστία πολύ νωρίς στο γάμο της.
Και μπορεί να κρατήθηκε στο ύψος της, λέγοντας ότι στηρίζει τον σύζυγο της όταν έσκασε η ιστορία, ελάχιστοι όμως είναι σε θέση να ξέρουν ποια ήταν η αληθινή της αντίδραση.
Αρκετά εκατομμύρια πλάθουν σενάρια αντίδρασης ενώ υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα έδιναν το νεφρό τους για να ακούσουν έναν καυγά ανάμεσα στον Ντόναλντ και την Μελάνια.
Η τελευταία έχει δείξει πολλές φορές την δυσφορία της όταν τον συνοδεύει σε ταξίδια, όταν της πιάνει π.χ. το χέρι και αυτή το τραβάει άμεσα, ή όταν την προτρέπει να χαμογελάσει.
Το τι πιστεύει κι ο ίδιος άλλωστε για τα αισθήματα της γυναίκας του σε περίπτωση που του συμβεί κάτι, αποκαλύφθηκε σε ένα ιδιωτικό φιλανθρωπικό δείπνο.
¨Ηταν σε μια εκδήλωση όταν κάποια στιγμή ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον πολιτικό φίλο του Στιβ Καλίς, ο οποίος είχε πυροβοληθεί πριν τρία χρόνια λέγοντας: «Η γυναίκα του Στιβ έκλαιγε συνέχεια όταν την συνάντησα στο νοσοκομείο εκείνη την απαίσια μέρα. Δεν ξέρω πολλές γυναίκες που θα σπάραζαν έτσι. Η δικιά μου δεν θα το έκανε σίγουρα».
Αυτή του η απόφαση ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας και σφοδρές επικρίσεις από δεκάδες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεν απέδωσε και τίποτε το ουσιαστικό.
Κάτι όμως που ουδόλως τον απασχόλησε.
Απλά ήταν άλλο ένα «αποφασίζω και διατάζω» από τα πολλά που έβγαλε κατά την διάρκεια της θητείας του η οποία σημαδεύτηκε από επεισόδια μικρά ή μεγάλα από αυτά που γεμίζουν βιβλία.
Αργότερα είχαμε και την εισβολή στο Καπιτώλιο όταν μετά από ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου του 2021, υποστηρικτές του εισέβαλλαν στο κτήριο σε ένα επεισόδιο μοναδικό στην ιστορία των ΗΠΑ.
Στην οποιαδήποτε κριτική του ασκούνταν αγαπημένες του ατάκες ήταν «αυτό που γράφτηκε είναι ψέμματα» ή «το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι fake news».
Λαϊκίζοντας σε τεράστιο βαθμό κι ενώ είχε τάξει δραστικές αλλαγές στον τομέα της υγείας όπου οι ΗΠΑ πάσχουν εδώ και δεκαετίες, δεν έκανε τελικά τίποτε γι' αυτό που λέμε «προσιτή φροντίδα».
«Μια γρίππη είναι και τίποτε παραπάνω», «Ο ιός θα εξαφανιστεί άμεσα επειδή έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο», «Είμαστε προετοιμασμένοι, κάνουμε καταπληκτική δουλειά και θα εξαφανιστεί» ήταν κάποιες από τις θεϊκές ατάκες του.
Το αποτέλεσμα λίγους μήνες μετά ήταν ότι η Αμερική κατείχε πλέον την θλιβερή πρωτιά θανάτων από τον ιό σε όλο τον κόσμο με 237.570 θύματα αλλά και κρουσμάτων με συνολικό αριθμό 9.968.155, ενώ παρέμεινε πρώτη και σε ημερήσια κρούσματα.
Όσο για τον πλανητάρχη που δεν πίστευε στον ιό νόσησε προεκλογικά μαζί με την σύζυγό του αλλά ούτε τότε αντιλήφθηκε πόσο λάθος ήταν η στρατηγική του, βγάζοντας προς τα έξω ότι ήταν καλά και δούλευε από το νοσοκομείο.
Η ήττα από τον ηλικιωμένο Τζο Μπάιντεν ήταν αναμφίβολα ένα δικό του κατόρθωμα, με όλα όσα έπραξε, κυρίως όμως με μια εθνικιστική ρητορική που τελικά τρόμαξε τους Αμερικανούς που τον έστειλαν σπίτι του για τέσσερα χρόνια.
Επέστρεψε όμως τόσο αυτός όσο και η Pax Americana που εξακολουθεί να ενστερνίζεται παθιασμένα με τον ίδιο στον ρόλο του εθνικιστή ηγέτη με το κόκκινο καπέλο που έχει ως logo το «Make America great again».
Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη τον «άδειασε» λέγοντας ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί και έκτοτε ακολούθησε ένα γαϊτανάκι διαρροών για την συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη, ώστε να λήξει η σύρραξη.
Την Παρασκευή και αφού οι Ιρανοί είχαν διαρρεύσει τους όρους της επικείμενης συμφωνίας, ο άνθρωπος με το καροτί μαλλί τους κατηγόρησε ως ανέντιμους λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που συμφωνήθηκαν γραπτώς.
Γι’ αυτό τα σημερινά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ τον βρίσκουν σε μια από τις συνήθεις φάσεις του «είπα-ξείπα» αν δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά τις τελευταίες ώρες.
Είναι για δεύτερη φορά πρόεδρος της Αμερικής, ένας πετυχημένος πρώην επιχειρηματίας που κατάφερε να ανέλθει στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, πουλώντας κυρίως εθνικοπατριωτικές κορώνες και τείχη που δεν σηκώθηκαν ποτέ για τους μετανάστες.
Η δεύτερη θητεία του πάλαι ποτέ πιτσιρικά-γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1946 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης-στο Οβάλ Γραφείο αποδεικνύεται ακόμη πιο τρελή από την πρώτη.
Η δημοσιοποίηση των φακέλων Επστάιν στα τέλη της περσινής χρονιάς αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την σχέση των δύο ανδρών και τα πάρτι στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι ή στο Παλμ Μπιτς.
Ο πρόεδρος που έχει ανοίξει πόλεμο με πολλά ισχυρά ΜΜΕ της χώρας έχασε την πρώτη μάχη με την Wall Street Journal στα τέλη Μαΐου, όταν το περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε την αγωγή του κατά της εφημερίδας που δημοσίευσε μια ευχετήρια κάρτα που φέρεται να είχε στείλει το 2003 στον Επστάιν.
Πριν 24 χρόνια, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο New York Magazine δήλωνε χαλαρά ότι γνώριζε τον Τζέφρι δέκα πέντε χρόνια, τον χαρακτήριζε φανταστικό τύπο και κατέληγε: «Λένε μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα και πολλές απο αυτές είναι σε νεαρή ηλικία».
Προσθέστε σε αυτά ότι έχει πετάξει τέσσερις φορές με το τζετ του Επστάιν ενώ τηλεοπτικά πλάνα του NBC που προβλήθηκαν το 2019 τους «έπιασαν» να γελάνε σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.
Η σχέση του με τον παιδόφιλο επιχειρηματία και η δημοσιοποίηση των φακέλων της υπόθεσης δημιούργησαν έναν έξτρα πονοκέφαλο στον άνθρωπο που γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο παρορμητικά που πολύ συχνά διαψεύδει τον εαυτό του.
Το νέο ύφος εξουσίαςΔεν είχαν περάσει παρά λίγες εβδομάδες από την αρχή της πρώτης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο όταν ένα σκίτσο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ με στρατιωτική στολή να στέκεται κάτω από μια Αμερικάνικη σημαία, από την οποία όμως έλειπαν τα αστέρια και τη θέση τους είχε καταλάβει μια μπλε σβάστικα.
Το συγκεκριμένο σκίτσο ήταν ένα απτό δείγμα του πως έβλεπαν πολλοί το νέο ύφος εξουσίας που έφερνε ο πρώην πια επιχειρηματίας του real estate που κατά την επιχειρηματική διαδρομή του έγινε και τηλεοπτική περσόνα συμμετέχοντας στο ριάλιτι «The Apprentice».
Ο νέος πλανητάρχης δεν άργησε καθόλου να τους επιβεβαιώσει υιοθετώντας από την αρχή μια επιθετική ρητορική και ένα στυλ αλαζονείας.
Κάτι που διαπιστώθηκε άμεσα από όσους τον άκουγαν και γνώριζαν καλά τον προηγούμενο ένοικο του Οβάλ Γραφείου, τον Μπάρακ Ομπάμα που ήταν η επιτομή του cool προέδρου.
Στα χρόνια που ακολούθησαν ο άνθρωπος με το καροτί μαλλί, έκανε τα πάντα ώστε να γίνει ένας από τους πλέον αντιπαθητικούς προέδρους των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα ΜΜΕ δεν του χαρίστηκαν, όπως δεν τους χαρίστηκε και αυτός ανοίγοντας ένα πόλεμο με το CNN, τους New York Times, το FOX, την Washigton Post, την Wall Street Journal και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Τα είδαν όλαΟι επί χρόνια διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στον Λευκό Οίκο ζήσανε πρωτόγνωρες στιγμές στην πρώτη συνέντευξη τύπου, όταν ο πλανητάρχης επιτέθηκε στον Τζιμ Ακόστα του CNN, «απαγορεύοντας» του ουσιαστικά να κάνει ερώτηση.
«Το CNN είναι fake news», «Μην είστε αγενής» και «Σιωπή» ήταν κάποια μόνο από τα σχόλια στου προέδρου στον επί χρόνια διαπιστευμένο στον Λευκό Οίκο συντάκτη του ειδησεογραφικού καναλιού.
Τους επόμενους μήνες και έτη σύμφωνα πάντα με τον πλανητάρχη, οι New York Times, η Post, το CNN, το FOX και πολλά άλλα μέσα διέδιδαν ψεύτικες ειδήσεις και ρεπορτάζ.
Ο πόλεμος είχε μόλις ξεκινήσει, συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση τα επόμενα χρόνια και κορυφώθηκε στις τελευταίες εκλογές ενώ ο Τζιμ Ακόστα τον Νοέμβριο του 2018 εξοβελίστηκε από τον Λευκό Οίκο, που ανακάλεσε την άδειά του.
Αιτία; Μια ερώτηση του δημοσιογράφου στον Τραμπ που είχε χαρακτηρίσει «εισβολείς» τους μετανάστες από το Μεξικό και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Γι' αυτούς άλλωστε εμπνεύστηκε το περίφημο «τείχος» που θα κάλυπτε τα σύνορα, το οποίο θα κατασκευαζόταν όπως είπε με έξοδα της κυβέρνησης του Μεξικού την οποία θα υποχρέωνε να το κάνει!
Τελικά κατασκευάστηκαν μόλις κάποια μέρη του με έξοδα των ΗΠΑ αφού το Μεξικό δεν ενέδωσε στις φωνές και τις απειλές του, ενώ οι σκηνές με παιδιά που χωρίζονταν από τους γονείς τους κλαίγοντας με λυγμούς μάλλον δεν βοήθησαν πολύ την δημοφιλία του και τις εμπρηστικές κορώνες του.
Η Στόρμι και η θύελλαΜε την τρίτη σύζυγό του Μελάνια -είχαν προηγηθεί η Ιβάνα και η Μάρλα Μαπλς- η σχέση τους είναι μια κρύο μία ζέστη, με ουκ ολίγα επεισόδια να έχουν καταγραφεί.
Πολλοί ήταν σίγουροι ότι αυτός ο γάμος έχει ουσιαστικά σβήσει, ειδικά μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ στον προεδρικό θώκο και απλά θα άφηνε πίσω του στάχτες και αποκαΐδια.
Συνέβαλλε σε αυτό το σενάριο και η ιστορία με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για το σεξ που απόλαυσε με τον πιο ισχυρό άνδρα του κόσμου πριν από δέκα επτά χρόνια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος τότε, ήταν όμως αυτό που λέμε φρεσκοπαντρεμένος με την εντυπωσιακά όμορφη Μελάνια, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την απιστία πολύ νωρίς στο γάμο της.
Και μπορεί να κρατήθηκε στο ύψος της, λέγοντας ότι στηρίζει τον σύζυγο της όταν έσκασε η ιστορία, ελάχιστοι όμως είναι σε θέση να ξέρουν ποια ήταν η αληθινή της αντίδραση.
Η μουτρωμένη ΜελάνιαΕίναι γνωστό άλλωστε πίσω από τις κουρτίνες και τα παράθυρα του Λευκού, οι μάσκες πέφτουν και ακούγονται πολλά που σχεδόν ποτέ δεν δημοσιοποιούνται.
Αρκετά εκατομμύρια πλάθουν σενάρια αντίδρασης ενώ υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα έδιναν το νεφρό τους για να ακούσουν έναν καυγά ανάμεσα στον Ντόναλντ και την Μελάνια.
Η τελευταία έχει δείξει πολλές φορές την δυσφορία της όταν τον συνοδεύει σε ταξίδια, όταν της πιάνει π.χ. το χέρι και αυτή το τραβάει άμεσα, ή όταν την προτρέπει να χαμογελάσει.
Το τι πιστεύει κι ο ίδιος άλλωστε για τα αισθήματα της γυναίκας του σε περίπτωση που του συμβεί κάτι, αποκαλύφθηκε σε ένα ιδιωτικό φιλανθρωπικό δείπνο.
¨Ηταν σε μια εκδήλωση όταν κάποια στιγμή ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον πολιτικό φίλο του Στιβ Καλίς, ο οποίος είχε πυροβοληθεί πριν τρία χρόνια λέγοντας: «Η γυναίκα του Στιβ έκλαιγε συνέχεια όταν την συνάντησα στο νοσοκομείο εκείνη την απαίσια μέρα. Δεν ξέρω πολλές γυναίκες που θα σπάραζαν έτσι. Η δικιά μου δεν θα το έκανε σίγουρα».
Η απαγόρευση και η υγείαΤον Ιανουάριο του 2017 ήταν ήδη πρόεδρος των ΗΠΑ επί ένα χρόνο όταν υπέγραψε το περίφημο διάταγμα που απαγόρευε σε πολίτες Μουσουλμανικών χωρών να μπουν στην Αμερική.
Αυτή του η απόφαση ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας και σφοδρές επικρίσεις από δεκάδες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεν απέδωσε και τίποτε το ουσιαστικό.
Κάτι όμως που ουδόλως τον απασχόλησε.
Απλά ήταν άλλο ένα «αποφασίζω και διατάζω» από τα πολλά που έβγαλε κατά την διάρκεια της θητείας του η οποία σημαδεύτηκε από επεισόδια μικρά ή μεγάλα από αυτά που γεμίζουν βιβλία.
Αργότερα είχαμε και την εισβολή στο Καπιτώλιο όταν μετά από ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου του 2021, υποστηρικτές του εισέβαλλαν στο κτήριο σε ένα επεισόδιο μοναδικό στην ιστορία των ΗΠΑ.
Στην οποιαδήποτε κριτική του ασκούνταν αγαπημένες του ατάκες ήταν «αυτό που γράφτηκε είναι ψέμματα» ή «το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι fake news».
Λαϊκίζοντας σε τεράστιο βαθμό κι ενώ είχε τάξει δραστικές αλλαγές στον τομέα της υγείας όπου οι ΗΠΑ πάσχουν εδώ και δεκαετίες, δεν έκανε τελικά τίποτε γι' αυτό που λέμε «προσιτή φροντίδα».
Ο Covid και η θλιβερή πρωτιάΌμως το highlight της πρώτης προεδρίας του ήταν σίγουρα ο τρόπος που αντιμετώπισε την έκρηξη της πανδημίας του Covid-19 στην Αμερική, κάνοντας λόγο κάτι αδιάφορο.
«Μια γρίππη είναι και τίποτε παραπάνω», «Ο ιός θα εξαφανιστεί άμεσα επειδή έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο», «Είμαστε προετοιμασμένοι, κάνουμε καταπληκτική δουλειά και θα εξαφανιστεί» ήταν κάποιες από τις θεϊκές ατάκες του.
Το αποτέλεσμα λίγους μήνες μετά ήταν ότι η Αμερική κατείχε πλέον την θλιβερή πρωτιά θανάτων από τον ιό σε όλο τον κόσμο με 237.570 θύματα αλλά και κρουσμάτων με συνολικό αριθμό 9.968.155, ενώ παρέμεινε πρώτη και σε ημερήσια κρούσματα.
Όσο για τον πλανητάρχη που δεν πίστευε στον ιό νόσησε προεκλογικά μαζί με την σύζυγό του αλλά ούτε τότε αντιλήφθηκε πόσο λάθος ήταν η στρατηγική του, βγάζοντας προς τα έξω ότι ήταν καλά και δούλευε από το νοσοκομείο.
Η ήττα από τον ηλικιωμένο Τζο Μπάιντεν ήταν αναμφίβολα ένα δικό του κατόρθωμα, με όλα όσα έπραξε, κυρίως όμως με μια εθνικιστική ρητορική που τελικά τρόμαξε τους Αμερικανούς που τον έστειλαν σπίτι του για τέσσερα χρόνια.
Επέστρεψε όμως τόσο αυτός όσο και η Pax Americana που εξακολουθεί να ενστερνίζεται παθιασμένα με τον ίδιο στον ρόλο του εθνικιστή ηγέτη με το κόκκινο καπέλο που έχει ως logo το «Make America great again».
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