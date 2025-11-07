Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια

Η Δέσποινα Τατιγιάννη από την Κοζάνη είχε συγκλονίσει με τη μάχη της - Αφήνει πίσω της ένα ανήλικο παιδί - Πριν ένα χρόνο είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων - «Για μας ήταν μια ηρωίδα» λέει ο σύζυγός της στο protothema.gr