Φαίδρα Δρούκα: Αν ο γιος μου έβγαινε με μια κοπέλα όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου, θα με έπιανε πανικός

«Μαμά-δες» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου

Σε ερώτηση της Βασιλικής Ανδρίτσου, η οποία έκανε την συνέντευξη, για το πώς θα αντιδρούσε η Φαίδρα Δρούκα αν ο γιος της έβγαινε με μια κοπέλα που θα είχε στοιχεία του νεότερου εαυτού της, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ:

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Φαίδρα Δρούκα



Αναφερόμενη στη σχέση με τον γιο της, αποκάλυψε ότι δεν συνηθίζει να μοιράζεται μαζί της προσωπικά ζητήματα, κάτι που, όπως είπε, σέβεται: « Ο Θάνος δεν μοιράζεται μαζί μου τα προσωπικά τους και δεν θέλω και να το κάνει. Νομίζω με τον μπαμπά του τα λέει πολύ καλύτερα. Εγώ θα ήθελα αν υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορείς να μιλήσει ανοιχτά και στους δύο ».