Φαίδρα Δρούκα: Αν ο γιος μου έβγαινε με μια κοπέλα όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου, θα με έπιανε πανικός
Φαίδρα Δρούκα: Αν ο γιος μου έβγαινε με μια κοπέλα όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου, θα με έπιανε πανικός
Ήμουν πολύ ατίθαση, αλλά ήταν άλλες εποχές, σχολίασε η ηθοποιός
Στη σχέση με τον γιο της αναφέρθηκε η Φαίδρα Δρούκα, σχολιάζοντας ότι θα ανησυχούσε αν επέλεγε μια σύντροφο με χαρακτηριστικά που είχε η ίδια στα νεανικά της χρόνια, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «πολύ ατίθαση».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου μίλησε για την εμπειρία της μητρότητας και τον 14χρονο γιο της που βρίσκεται στη εφηβεία.
Σε ερώτηση της Βασιλικής Ανδρίτσου, η οποία έκανε την συνέντευξη, για το πώς θα αντιδρούσε η Φαίδρα Δρούκα αν ο γιος της έβγαινε με μια κοπέλα που θα είχε στοιχεία του νεότερου εαυτού της, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Αν ο γιος μου έβγαινε με μια κοπέλα όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου, θα με έπιανε πανικός. Ήμουν πολύ ατίθαση, ατρόμητη, αλλά ήταν άλλες εποχές. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο ένα παιδί να αποδομήσει τους γονείς του».
Μιλώντας για τη μητρότητα, η Φαίδρα Δρούκα εξήγησε ότι η επιθυμία να γίνει μητέρα ήρθε αργότερα στη ζωή της και αποτέλεσε μια συνειδητή επιλογή. «Ήθελα να γίνω μητέρα, αλλά όχι από πολύ μικρή. Δηλαδή, σαν κοριτσάκι δεν είχα το μωρό, την κούκλα, είχα τα σκυλιά. Αργότερα ήρθε και η επιθυμία. Ήταν μια συνειδητή απόφαση και μου άρεσε που έγινε στην ηλικία αυτή, δηλαδή στα 40. Τότε δεν είχα καταλάβει πόσο τυχερή είμαι, μετά κατάλαβα ότι το παιδί δεν έρχεται όποτε το θέλεις».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στη σχέση με τον γιο της, αποκάλυψε ότι δεν συνηθίζει να μοιράζεται μαζί της προσωπικά ζητήματα, κάτι που, όπως είπε, σέβεται: «Ο Θάνος δεν μοιράζεται μαζί μου τα προσωπικά τους και δεν θέλω και να το κάνει. Νομίζω με τον μπαμπά του τα λέει πολύ καλύτερα. Εγώ θα ήθελα αν υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορείς να μιλήσει ανοιχτά και στους δύο».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου μίλησε για την εμπειρία της μητρότητας και τον 14χρονο γιο της που βρίσκεται στη εφηβεία.
Σε ερώτηση της Βασιλικής Ανδρίτσου, η οποία έκανε την συνέντευξη, για το πώς θα αντιδρούσε η Φαίδρα Δρούκα αν ο γιος της έβγαινε με μια κοπέλα που θα είχε στοιχεία του νεότερου εαυτού της, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Αν ο γιος μου έβγαινε με μια κοπέλα όπως ήμουν εγώ στα νιάτα μου, θα με έπιανε πανικός. Ήμουν πολύ ατίθαση, ατρόμητη, αλλά ήταν άλλες εποχές. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο ένα παιδί να αποδομήσει τους γονείς του».
Μιλώντας για τη μητρότητα, η Φαίδρα Δρούκα εξήγησε ότι η επιθυμία να γίνει μητέρα ήρθε αργότερα στη ζωή της και αποτέλεσε μια συνειδητή επιλογή. «Ήθελα να γίνω μητέρα, αλλά όχι από πολύ μικρή. Δηλαδή, σαν κοριτσάκι δεν είχα το μωρό, την κούκλα, είχα τα σκυλιά. Αργότερα ήρθε και η επιθυμία. Ήταν μια συνειδητή απόφαση και μου άρεσε που έγινε στην ηλικία αυτή, δηλαδή στα 40. Τότε δεν είχα καταλάβει πόσο τυχερή είμαι, μετά κατάλαβα ότι το παιδί δεν έρχεται όποτε το θέλεις».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στη σχέση με τον γιο της, αποκάλυψε ότι δεν συνηθίζει να μοιράζεται μαζί της προσωπικά ζητήματα, κάτι που, όπως είπε, σέβεται: «Ο Θάνος δεν μοιράζεται μαζί μου τα προσωπικά τους και δεν θέλω και να το κάνει. Νομίζω με τον μπαμπά του τα λέει πολύ καλύτερα. Εγώ θα ήθελα αν υπάρχει ένα πρόβλημα να μπορείς να μιλήσει ανοιχτά και στους δύο».
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