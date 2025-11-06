Eurovision 2026: Η Antigoni Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στη Βιέννη
Η Antigoni Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ.
Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.
Από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η Antigoni έχει αναπτύξει έναν πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις αστικές μουσικές επιρροές: τη μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».
Ποια είναι η Antigoni BuxtonΗ Antigoni Buxton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με ελληνικοκυπριακές ρίζες. Το όνομά της προέρχεται από τη γιαγιά της, ενώ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.
