Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ έκανε την πρώτη της σόλο εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ

Η κόρη του πρώην ζευγαριού ανέβηκε στη σκηνή με μπλε περούκα, μίνι φούστα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου

σόλο εμφάνισή της σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η



Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026 στις ΗΠΑ και ερμήνευσε τραγούδια της μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τους διάσημους γονείς της να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους.







Για την εμφάνισή της, η 12χρονη επέλεξε μια μακριά μπλε περούκα, συνδυάζοντάς τη με μαύρο τοπ και φούστα του οίκου Balenciaga, μαύρες μπότες τύπου sneakers και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



@much This is North West’s first festival performance 🤯 Via: IG/42ceo ♬ original sound - MuchMusic Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bars (@bars)

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Στιγμιότυπα από την εμφάνιση μοιράστηκε επίσης η στιλίστρια της Κιμ Καρντάσιαν, Ντάνι Λέβι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια αλλά και βίντεο από τη σκηνή. Τη στήριξή τους στη Νορθ εξέφρασαν μέσω των social media και άλλα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, μεταξύ των οποίων ο Ρομπ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ.



Η Κιμ Καρντάσιαν έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί δημόσια την ανάγκη της κόρης της να εκφράζεται καλλιτεχνικά, απαντώντας σε επικρίσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τις στιλιστικές επιλογές και τη δημόσια εικόνα της.



Την πρώτη της Νορθ Γουέστ , κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026 στις ΗΠΑ και ερμήνευσε τραγούδια της μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τους διάσημους γονείς της να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους.Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύτηκαν από την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ δείχνουν τη Νορθ να εμφανίζεται στη σκηνή και να ερμηνεύει με άνεση.Για την εμφάνισή της, η 12χρονη επέλεξε μια μακριά μπλε περούκα, συνδυάζοντάς τη με μαύρο τοπ και φούστα του οίκου Balenciaga, μαύρες μπότες τύπου sneakers και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφία από τα παρασκήνια, στην οποία διακρίνεται μία κάρτα από την εκδήλωση με το όνομα και την εικόνα της κόρης της. Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ κοινοποίησε βίντεο από την ερμηνεία του τραγουδιού «TALKING», το οποίο είχαν παρουσιάσει μαζί το 2024 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Vultures 1».Στιγμιότυπα από την εμφάνιση μοιράστηκε επίσης η στιλίστρια της Κιμ Καρντάσιαν, Ντάνι Λέβι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια αλλά και βίντεο από τη σκηνή. Τη στήριξή τους στη Νορθ εξέφρασαν μέσω των social media και άλλα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, μεταξύ των οποίων ο Ρομπ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ.Η Κιμ Καρντάσιαν έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί δημόσια την ανάγκη της κόρης της να εκφράζεται καλλιτεχνικά, απαντώντας σε επικρίσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τις στιλιστικές επιλογές και τη δημόσια εικόνα της.

Η πρώτη εμφάνιση της Νορθ σε μουσικό φεστιβάλ είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Rolling Loud στο Ορλάντο της Φλόριντα, όταν είχε εμφανιστεί απρόσμενα στη σκηνή μαζί με τη ράπερ Μόλι Σαντάνα για την παρουσίαση μιας ακυκλοφόρητης συνεργασίας τους.



Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το πρώτο της EP με τίτλο «N0rth4evr», ενώ στο παρελθόν έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δίπλα στον πατέρα της σε συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις. Τον Απρίλιο είχε ανέβει στη σκηνή σε συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες, όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Piercing My Hand».



Φωτογραφία άρθρου: AP