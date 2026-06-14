«Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία»: Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζώκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά εκείνος πήγαινε στη Λιόλιου
«Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία»: Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζώκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά εκείνος πήγαινε στη Λιόλιου
Ο αστέρας του Ολυμπιακού πήρε το μικρόφωνο - Αφού έκανε την... αποκάλυψη για την απαγόρευση του προπονητή του, έπειτα τον μιμήθηκε με το «παίρνω θέση στην κερκίδα»
Ο Ολυμπιακόςκατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, που τον βρήκε βασιλιά σε Ευρώπη και Ελλάδα. Κούπα χωρίς μπουζούκια γίνεται όμως; Δεν γίνεται!
Μετά την φιέστα στο ΣΕΦ με την κούπα να υψώνεται στον ουρανό του Φαλήρου, πριν το ιστορικό κλειστό γήπεδο του Πειραιά αλλάξει για πάντα, άπαντες από τον ερυθρόλευκο οργανισμό πανηγύρισαν στα μπουζούκια το φινάλε μιας ονειρικής σεζόν. Η επιλογή του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιου που έχει συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις ερυθρόλευκες επιτυχίες.
Το τρόπαιο της Stoiximan GBL, αλλά και αυτό της Euroleague, έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο διασκέδασης, με τους παίκτες και τον κόσμο να γιορτάζουν μαζί την επιτυχία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε… γήπεδο.
Η αποκάλυψη του Σάσα Βεζένκοφ για Μπαρτζώκα και... μπουζούκια
Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν πήρε το μικρόφωνο ο MVP της Euroleague και αστέρας του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ. Ο διεθνής με την Βουλγαρία φόργουορντ απευθύνθηκε αρχικά στον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα... αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πως του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια.
«Κόουτς, όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουνα και κρυβόμουν εκεί πίσω. Τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω στη σκηνή και να μη κρύβομαι εκεί πίσω», είπε ο Βεζένκοφ με το πλήθος να... παραληρεί φωνάζοντας «M-V-P». Στη συνέχεια ανέφερε: «Λοιπόν, τι είπε ο κόουτς, να το πάμε λίγο αλλιώς;» και ξεκίνησε το γνωστό σύνθημα «παίρνω θέση στη κερκίδα...».
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού αναφερόταν στην ξεχωριστή στιγμή από την γιορτή των Ερυθρόλευκων για την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάρει το μικρόφωνο τραγουδώντας το συγκεκριμένο σύνθημα.
Αργότερα, χθες ο Σάσα Βεζένκοφ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μεταξύ άλλων χόρεψε το «Bangaranga» με το οποίο η Βουλγαρία νίκησε τη Eurovision τον Μάιο.
Η αποθέωση από την Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.
Μετά την φιέστα στο ΣΕΦ με την κούπα να υψώνεται στον ουρανό του Φαλήρου, πριν το ιστορικό κλειστό γήπεδο του Πειραιά αλλάξει για πάντα, άπαντες από τον ερυθρόλευκο οργανισμό πανηγύρισαν στα μπουζούκια το φινάλε μιας ονειρικής σεζόν. Η επιλογή του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιου που έχει συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις ερυθρόλευκες επιτυχίες.
😆🔊🎧 MVP και στην μουσική ο Σάσα Βεζένκοφ! pic.twitter.com/2O8CtjKWBk— Athletiko (@athletiko_gr) June 14, 2026
Το τρόπαιο της Stoiximan GBL, αλλά και αυτό της Euroleague, έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο διασκέδασης, με τους παίκτες και τον κόσμο να γιορτάζουν μαζί την επιτυχία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε… γήπεδο.
Η αποκάλυψη του Σάσα Βεζένκοφ για Μπαρτζώκα και... μπουζούκια
Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν πήρε το μικρόφωνο ο MVP της Euroleague και αστέρας του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ. Ο διεθνής με την Βουλγαρία φόργουορντ απευθύνθηκε αρχικά στον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα... αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πως του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια.
«Κόουτς, όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουνα και κρυβόμουν εκεί πίσω. Τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω στη σκηνή και να μη κρύβομαι εκεί πίσω», είπε ο Βεζένκοφ με το πλήθος να... παραληρεί φωνάζοντας «M-V-P». Στη συνέχεια ανέφερε: «Λοιπόν, τι είπε ο κόουτς, να το πάμε λίγο αλλιώς;» και ξεκίνησε το γνωστό σύνθημα «παίρνω θέση στη κερκίδα...».
@sporfm946
🏆😂 Επική ατάκα από τον Σάσα Βεζένκοφ στο γλέντι του Ολυμπιακού! #sporfm #olympiacos♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946 - sporfm946
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού αναφερόταν στην ξεχωριστή στιγμή από την γιορτή των Ερυθρόλευκων για την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάρει το μικρόφωνο τραγουδώντας το συγκεκριμένο σύνθημα.
Αργότερα, χθες ο Σάσα Βεζένκοφ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μεταξύ άλλων χόρεψε το «Bangaranga» με το οποίο η Βουλγαρία νίκησε τη Eurovision τον Μάιο.
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Η αποθέωση από την Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.
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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.
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Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ είχε προϊδεάσει για τη βραδιά, μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την εμπειρία των εορτασμών.
Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τη διάθεσή του να ζήσει από κοντά το ελληνικό… πρωταθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά φέτος.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.
Δείτε φωτογραφίες από το ερυθρόλευκο γλέντι στα μπουζούκια
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