«Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία»: Ο Βεζένκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζώκας του είχε απαγορεύσει τα μπουζούκια, αλλά εκείνος πήγαινε στη Λιόλιου

Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

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🏆😂 Επική ατάκα από τον Σάσα Βεζένκοφ στο γλέντι του Ολυμπιακού! #sporfm #olympiacos

Το τρόπαιο της Stoiximan GBL , αλλά και αυτό της Euroleague, έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο διασκέδασης, με τους παίκτες και τον κόσμο να γιορτάζουν μαζί την επιτυχία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε… γήπεδο.

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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.

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Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ είχε προϊδεάσει για τη βραδιά, μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την εμπειρία των εορτασμών.

Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τη διάθεσή του να ζήσει από κοντά το ελληνικό… πρωταθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά φέτος.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.