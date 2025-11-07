Ο Θοδωρής Κατσαφάδος ανακαλεί τις δηλώσεις του για Γκλέτσο και Τζώρτζογλου: «Ήταν λάθος μου να πω ότι δεν πρέπει να έχουν άποψη για το θέατρο»
Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, να λέει ό,τι θέλει, πρόσθεσε
Μετανιωμένος για τις δηλώσεις που έκανε για τους συναδέλφους του, Απόστολο Γκλέτσο και Στράτο Τζώρτζογλου, εμφανίστηκε ο Θοδωρής Κατσαφάδος. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως κανείς από τους δύο δεν θα έπρεπε να έχει άποψη για το θέατρο, μία φράση που ενόχλησε τον Στράτο Τζώρτζογλου.
Μάλιστα, ο ίδιος είχε πει πως αν ο Θοδωρής Κατσαφάδος ξανασκεφτεί τη δήλωσή του, τότε σίγουρα θα την ανακαλέσει, πράγμα που έγινε. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», ο ηθοποιός εξήγησε τι ακριβώς συνέβη και πώς προέκυψε η δήλωσή του. «Είχα μια κλήση από μια δημοσιογράφο που μου είπε αν θα ήθελα να βγω σε μια εκπομπή που κάνουν τέσσερα κορίτσια. Δεν την είχα δει ποτέ την εκπομπή, μου είπε "για να μιλήσετε για την κόρη σας". "Βεβαίως, για το παιδί μου" είπα και μετά βλέπω τον Απόστολο Γκλέτσο που μπήκε, να πετάει τα μικρόφωνα και να φεύγει», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως τα έχασε βλέποντας αυτό το θέαμα και προσπάθησε να «το σώσει», μιλώντας για τέχνη. «Τα είχα χαμένα, δεν ήξερα τι να κάνω. Μίλησα όσο μπορούσα για το Maestro, δεν πρόλαβα να πω τίποτα για το σίριαλ του ΑΝΤ1 που 'χω αρχίσει γυρίσματα με τον Γιάννη Μπέζο ούτε για την κόρη μου είπα τίποτα, που γι' αυτό με πήραν. Και φάνηκε τελικά ότι εγώ έκανα παρέμβαση σ' αυτά που είπαν τα δυο παιδιά», είπε.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν έκανα καμία παρέμβαση, δεν πήρα κανένα τηλέφωνο. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, τόσο του Στράτου και του Αποστόλη όσο και οποιουδήποτε συναδέλφου να λέει ό,τι θέλει. Δεν ήθελα όμως, ούτε να τους προσβάλλω, ούτε να τους κάνω μάθημα με το δάχτυλο. Ποτέ, μακριά από μένα, δεν έχω κανένα δικαίωμα».
Κλείνοντας, αποκάλυψε πως έχει έρθει σε επικοινωνία τόσο με τον Στράτο Τζώρτζογλου, όσο και με τον Απόστολο Γκλέτσο και έχει ζητήσει συγγνώμη. «Έπρεπε να βάλω τα όρια μου, ήταν λάθος μου. Ζητώ συγγνώμη, ξανά και δημοσίως. Μίλησα και με τον Αποστόλη και με τον Στράτο, που κατάλαβαν ότι δεν είχα καμία κακή πρόθεση», είπε.
Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις των συναδέλφων του για το θέατρο, ο Θοδωρής Κατσαφάδος πήρε θέση σχετικά με το θέμα. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», ενώ σχολίασε και την ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος και διαφώνησε με αυτή τη φράση.
Ο Θοδωρής Κατσαφάδος, που μετρά 52 χρόνια καριέρας στο θέατρο, παρενέβη τηλεφωνικώς στην εμπομπή «Real View» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Όταν ακούω αυτά τα πράγματα στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι 52 χρόνια στη δουλειά. Έχω δουλέψει με υπέροχους ανθρώπους, σκηνοθέτες και συναδέλφους μου. Δεν ξάπλωσα σε κανένα κρεβάτι. Διαφοροποιούμαι απολύτως από τη θέση του Στράτου Τζώρτζογλου».
Στη συνέχεια πρόσθεσε πως στενοχωρήθηκε πολύ με τη δήλωση αυτή, ενώ σχολίασε πως «δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος». «Το θέατρο είναι αλλού. Λυπάμαι πάρα πολύ, όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Έβλεπα τώρα την εκπομπή, επειδή θα έβγαινα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζωρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
