Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη

Έρευνες και κατασχέσεις όπλων

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων,

και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα.

Από τους κατηγορούμενους, δύο άνδρες ηλικίας 25 και 30 ετών απολογήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των ΤΑΕ και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Ανακρίτρια Ηρακλείου, προκειμένου να προσδιοριστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.