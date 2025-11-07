Στράτος Τζώρτζογλου για Απόστολο Γκλέτσο: Είναι ένα αιώνιο παιδί
Ίσως ο Απόστολος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία του το είπε με αγάπη αυτό που είπε, πρόσθεσε για την ένταση ανάμεσά τους
Σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, η οποία και οδήγησε τον πρώτο στην αποχώρηση από τηλεοπτική εκπομπή.
Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, αποδίδοντας το επεισόδιο σε παρεξήγηση. Όλα μάλιστα, ξεκίνησαν από μία δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», πράγμα για το οποίο διαφώνησαν οι δύο ηθοποιοί.
«Με στενοχωρεί όταν βλέπω καβγάδες που ξεκινούν πολλές φορές από παρεξήγηση. Ίσως ο Απόστολος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία του το είπε με αγάπη αυτό που είπε, γιατί μάλλον ήταν συγχυσμένος με τη συνθήκη του να υπερασπιστεί το επάγγελμά μας», σημείωσε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.
Αναφερόμενος ευρύτερα στις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του θεάματος, τόνισε: «Υπάρχουν και πολλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις επειδή ακριβώς είναι "εγώ διατάζω, θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς παίρνω ένα τηλέφωνο και σου κλείνω όλες τις πόρτες". Θέλοντας να αναφερθώ σε αυτό, είπα κάποτε τη φράση με το μεγάλο κρεβάτι, κάτι που αργότερα διόρθωσα σε άλλη συνέντευξη, διευκρινίζοντας ότι μόνο το 2% αφορά το θέατρο».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ την αντίδραση του Απόστολου Γκλέτσου να πετάξει το μικρόφωνό του και να αποχωρήσει από την εκπομπή που παρουσιάζει η Σοφία Μουτίδου: «Είδα το γεγονός που σηκώθηκε ο Απόστολος και έφυγε από την εκπομπή, το είχε κάνει και παλιά, το 2006. Ε, έγινε ένα πατιρντί! Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν εναντίον της Σοφίας· νομίζω πως έτσι όπως χορεύει ζεϊμπέκικο, έτσι είναι και στη ζωή του. Για μένα, είναι ένα αιώνιο παιδί».
Το επεισόδιο στον «αέρα» εκπομπής
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Real View», όταν ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος για να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».
Ο ηθοποιός διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.
Ωστόσο, η Σοφία Μουτίδου δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του, πράγμα που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.
«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».
Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».
«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα