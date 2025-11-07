Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Ο σχεδιαστής διαθέτει το ακίνητο έναντι 600.000 ευρώ
Σε μια κίνηση γενναιοδωρίας προχωράει ο Γιάννης Γαλάτης, θέτοντας προς πώληση μία πολυκατοικία του στη Ραφήνα με σκοπό να βοηθήσει συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη. Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για την απόφασή του να διαθέσει το ακίνητο έναντι 600.000 ευρώ, τονίζοντας πως η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες, αλλά με την επιθυμία του να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο.
Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας: «Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες. Είκοσι δύο οικογένειες που τις φροντίζω κάθε τόσο. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο».
Στην ίδια συνέντευξη, ο σχεδιαστής αποκάλυψε και ένα πρόσφατο ατύχημα που είχε. «Πρόσφατα γλίστρησα στην είσοδο και έπεσα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω, τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα», σημείωσε. Όσο για το σπίτι όπου διαμένει σήμερα, ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδιάζει να το μετατρέψει σε μουσείο, θέλοντας να αφήσει πίσω του μια πολιτιστική παρακαταθήκη.
Σύμφωνα με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την αγγελία και ήρθε σε επικοινωνία με την εκπομπή, η πολυκατοικία αποτελείται από έξι διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που λειτουργούσε ως γκαλερί. «Δεν την πουλά για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από μια τεχνική εταιρεία και μια Ελληνοαμερικανίδα», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας: «Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες. Είκοσι δύο οικογένειες που τις φροντίζω κάθε τόσο. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο».
Στην ίδια συνέντευξη, ο σχεδιαστής αποκάλυψε και ένα πρόσφατο ατύχημα που είχε. «Πρόσφατα γλίστρησα στην είσοδο και έπεσα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω, τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα», σημείωσε. Όσο για το σπίτι όπου διαμένει σήμερα, ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδιάζει να το μετατρέψει σε μουσείο, θέλοντας να αφήσει πίσω του μια πολιτιστική παρακαταθήκη.
Σύμφωνα με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την αγγελία και ήρθε σε επικοινωνία με την εκπομπή, η πολυκατοικία αποτελείται από έξι διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που λειτουργούσε ως γκαλερί. «Δεν την πουλά για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από μια τεχνική εταιρεία και μια Ελληνοαμερικανίδα», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα