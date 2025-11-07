Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες

Σε μια κίνηση γενναιοδωρίας προχωράει οθέτοντας προς πώληση μία πολυκατοικία του στη Ραφήνα με σκοπό να βοηθήσει συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη. Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για την απόφασή του να διαθέσει το ακίνητο έναντι 600.000 ευρώ, τονίζοντας πως η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες, αλλά με την επιθυμία του να συνεχίσει το φιλανθρωπικό του έργο.Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας: «Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες. Είκοσι δύο οικογένειες που τις φροντίζω κάθε τόσο. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο».Στην ίδια συνέντευξη, ο σχεδιαστής αποκάλυψε και ένα πρόσφατο ατύχημα που είχε. «Πρόσφατα γλίστρησα στην είσοδο και έπεσα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω, τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα», σημείωσε. Όσο για το σπίτι όπου διαμένει σήμερα, ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδιάζει να το μετατρέψει σε μουσείο, θέλοντας να αφήσει πίσω του μια πολιτιστική παρακαταθήκη.Σύμφωνα με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την αγγελία και ήρθε σε επικοινωνία με την εκπομπή, η πολυκατοικία αποτελείται από έξι διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που λειτουργούσε ως γκαλερί. «Δεν την πουλά για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από μια τεχνική εταιρεία και μια Ελληνοαμερικανίδα», δήλωσε.