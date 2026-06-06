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Το Grave Digger γίνεται εμπειρία εικονικής πραγματικότητας
Το Grave Digger γίνεται εμπειρία εικονικής πραγματικότητας
Οι φίλοι των monster trucks μπορούν πλέον να ζήσουν την εμπειρία του διάσημου Grave Digger μέσα από ένα νέο σύστημα εικονικής πραγματικότητας που προσομοιώνει άλματα, ταχύτητα και ακροβατικά.
Το Grave Digger, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα monster trucks στον κόσμο, απέκτησε τη δική του εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, δίνοντας στους επισκέπτες λούνα παρκ και θεματικών χώρων την ευκαιρία να νιώσουν σαν πραγματικοί οδηγοί του θρυλικού οχήματος.
Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί μηχανισμό έξι αξόνων κίνησης, ώστε η καμπίνα να κινείται ανάλογα με όσα βλέπει ο χρήστης στα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.
Στο εσωτερικό υπάρχουν έξι θέσεις με ζώνες ασφαλείας, ενώ η εμπειρία συνοδεύεται από δυνατά ηχητικά εφέ, δονήσεις στα καθίσματα και αέρα που δίνει την αίσθηση υψηλής ταχύτητας. Στόχος είναι να προσομοιωθεί όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται η αίσθηση οδήγησης ενός monster truck.
Αν και δεν μπορούν να αναπαραχθούν πλήρως οι πραγματικές δυνάμεις που δέχεται ένας οδηγός σε άλματα ή ανατροπές, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός εικόνας, κίνησης και ήχου δημιουργεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμπειρία.
Το Grave Digger ξεκίνησε την πορεία του το 1981 ως ένα τροποποιημένο Chevrolet Panel Wagon του 1951, που δημιούργησε ο Ντένις Άντερσον χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από παλιά αυτοκίνητα. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο των monster trucks και πρωταγωνιστή του Monster Jam.
Η εμπειρία VR έχει ήδη εγκριθεί από τη Feld Entertainment, την εταιρεία πίσω από το Monster Jam, και μπορεί να εγκατασταθεί σε λούνα παρκ, arcades και θεματικά πάρκα σε διάφορες χώρες.
Οι διαδρομές μέσα στο παιχνίδι μπορούν να αλλάζουν, με αγώνες σε αρένες, ερήμους ή ορεινά τοπία, ώστε κάθε διαδρομή να προσφέρει διαφορετική εμπειρία στους επισκέπτες.
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