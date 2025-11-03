Στράτος Τζώρτζογλου: Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες
Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι αλλά υπάρχουν πολλοί, πρόσθεσε
Για το ελληνικό θέατρο, τις δυσκολίες του χώρου και τη στάση της μητέρας του απέναντι στην επιλογή του να γίνει ηθοποιός μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», αναφέρθηκε αρχικά, στα «σκοτεινά» σημεία του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και στα φαινόμενα ανταγωνισμού που, όπως είπε, αποτελούν σχεδόν «εθνικό σπορ».
«Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε, γιατί το όνειρό της ήταν να γίνω ηθοποιός. Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί», ανέφερε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου, μιλώντας για τις προτάσεις και τις καταστάσεις που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα.
«Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, και ειδικά σε εμένα. Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο, παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία, είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό. Υπάρχει το "εγώ". Δεν βγάζουμε λεφτά σαν ηθοποιοί, ακόμα και τις καλές εποχές της τηλεόρασης», πρόσθεσε.
Τέλος, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τη νοοτροπία του Έλληνα και τη ζήλια στην επιτυχία. «Παίζει πολύ το ψυχολογικό, η φαντασία και το θυμικό. Υπάρχουν πολλά μαχαιρώματα, οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες. Αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, είναι το εθνικό σπορ των Ελλήνων, η κατσίκα του γείτονα να μην είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στο εξωτερικό μπορεί να κάνεις επιτυχία και να σε προωθήσουν. Εδώ μπορεί να κάνεις επιτυχία και κάποιοι να ζηλεύουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.
