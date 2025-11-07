Μελέτης Ηλίας για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»: Η αγάπη και η προσμονή του κόσμου αποτυπώθηκε
Μόλις είδαμε το 41% σοκαριστήκαμε, ανέφερε ο ηθοποιός για τα νούμερα τηλεθέασης στο πρώτο επεισόδιο
Ενθουσιασμένος με την αγάπη του κοινού για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έξι χρόνια μετά, εμφανίστηκε ο Μελέτης Ηλίας, εξηγώντας πως από το πρώτο επεισόδιο η προσμονή των τηλεθεατών αποτυπώθηκε.
Στο διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, το σίριαλ σημείωσε 40,8%. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κανείς από την παραγωγή δεν περίμενε τόσο μεγάλη ανταπόκριση με αποτέλεσμα να συγκλονιστούν, όπως είπε, όταν είδαν τα νούμερα τηλεθέασης.
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο Μελέτης Ηλίας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και αρχικά μίλησε για τον τρόπο που υποδέχτηκε το κοινό την επιστροφή του σίριαλ έξι χρόνια μετά: «Εγώ ήμουν από τους πιο συγκρατημένους. Ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έκανε το "Σόι", ούτε με αυτά που περίμεναν οι υπόλοιποι. Έλεγα ότι αν κάνει 16%-17%… Είμαι ολιγαρκής. Μόλις είδαμε το 41% σοκαριστήκαμε. Αυτή η αγάπη κι η προσμονή του κόσμου αποτυπώθηκε».
Όσο για τις αντιδράσεις των τηλεθεατών στα social media ανέφερε: «Επειδή δεν είχαμε δει υλικό, το βλέπαμε πρώτη φορά και εγώ ήμουν αγχωμένος για το πώς θα βγει, πώς θα φαινόμαστε 6 χρόνια μετά. Ο κόσμος μας είχε συνηθίσει με μια συγκεκριμένη φάτσα. Παρακολουθούσαμε στα social και βλέπαμε ότι αρέσει. Σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που κάτι τους ξενίζει. Αυτό ήταν αναμενόμενο».
