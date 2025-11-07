Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Στις 11:00 η συνέντευξη τύπου του υπ. Προστασίας του Πολίτη - Στο τραπέζι και εισήγηση για αλλαγές στο πλαίσιο απόκτησης νόμιμης άδειας οπλοφορίας
Με την ένταση στα Βορίζια να μην έχει ακόμα κοπάσει από το άγριο φονικό του περασμένου Σαββάτου, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα επιπρόσθετες πρωτοβουλίες τόσο για το πλαίσιο της οπλοκατοχής, όσο και για την ένταση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ήδη αυστηρό, μπορούν όμως να γίνουν κάποιες περαιτέρω παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα αναπτύξει και τον αναβαθμισμένο αστυνομικό σχεδιασμό για τη Μεγαλόνησο.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 11:00 στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Μια κεφαλαιώδης αστυνομική πρωτοβουλία θα είναι η ίδρυση υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη, κατά τα πρότυπα της Θεσσαλονίκης. Σε συνομιλητές του ο έμπειρος περί τα της Κρήτης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναγνωρίζει ότι οι ανθρωποκτονίες δεν είναι περισσότερες εν σχέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην όμως τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι για την οργανωμένη πολιτεία.
Μάλιστα, για να καταδείξουν ότι η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση, από την κυβέρνηση λένε ότι το ελληνικό FBI μέσα σε έναν χρόνο έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 2500 δράστες και έχει συλλάβει τους 1.800 εξ αυτών. Εν προκειμένω μιλάμε για βαριά κακουργήματα, ενώ ήδη 600 κακοποιοί έχουν προφυλακιστεί.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης επίσης θα επιφορτιστεί με την ανακοίνωση των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη νόμιμη και την παράνομη οπλοκατοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είναι-με μια κλιμάκωση-το «κόψιμο» των αναστολών για τις ποινές που σχετίζονται με την παράνομη οπλοκατοχή και να πηγαίνει στη φυλακή μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού κάποιος που καταδικάζεται για σχετικό αδίκημα.
Με βάση το ποινικό πλαίσιο, υπάρχει ήδη κλιμάκωση και αρκετές περιπτώσεις οπλοκατοχής αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα. Επίσης, στο τραπέζι έχει πέσει και η εισήγηση για αλλαγές στο πλαίσιο απόκτησης νόμιμης άδειας οπλοφορίας. Επίσης, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σήμερα το πρωί θα κάνει δήλωση και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τις άμεσες ενέργειες που έγιναν αλλά και το σχέδιο στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό από εδώ και πέρα.
Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν ως εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης κινείται στο ίδιο πλαίσιο και έχει με τη σειρά του αναλάβει πρωτοβουλίες για επαφές με φορείς του νησιού από τη Δευτέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα και να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος, ώστε να ληφθούν εφαρμόσιμες αποφάσεις, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να αποκλειστεί κάποια νέα επιχείρηση συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ και τους φορείς του νησιού από την επόμενη εβδομάδα.
Το μήνυμα Μητσοτάκη και το νεύμα στο ΠΑΣΟΚΣύμφωνα με πληροφορίες, στο θέμα αναμένεται να αναφερθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, καθώς και ο ίδιος έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη και αυτά τα περιστατικά δεν του είναι άγνωστα.
Από την κυβέρνηση αναγνωρίζουν ως εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης κινείται στο ίδιο πλαίσιο και έχει με τη σειρά του αναλάβει πρωτοβουλίες για επαφές με φορείς του νησιού από τη Δευτέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα και να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος, ώστε να ληφθούν εφαρμόσιμες αποφάσεις, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να αποκλειστεί κάποια νέα επιχείρηση συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ και τους φορείς του νησιού από την επόμενη εβδομάδα.
