«Το Σόι σου»: Ενθουσιασμός στο Twitter για την επιστροφή της σειράς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
Το σίριαλ επέστρεψε μετά από έξι χρόνια ενθουσιάζοντας το τηλεοπτικό κοινό
Μόλις ξεκίνησε η προβολή του πρώτου επεισοδίου του νέου κύκλου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στον ALPHA, το X πλημμύρισε με θετικά σχόλια. «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», «Σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε», «Σαν το παλιό καλό κρασί», «Όλοι τους επέστρεψαν στους ρόλους τους σαν να μην τους άφησαν ούτε μια μέρα» ήταν μερικά από όσα γράφτηκαν.
Κάποιοι τόνισαν πως πρόκειται για την καλύτερη επιστροφή τηλεοπτικής σειράς, ενώ άλλοι δήλωσαν ανυπόμονοι για το νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 20:00.
Δείτε μερικά από τα σχόλια στο X
Εμείς σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε, για να μας χαρίσετε απλόχερα το γέλιο, που τόσο έχουμε ανάγκη ❤️🫶.#tosoisou pic.twitter.com/kaz8wTfri1— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 31, 2025
Τελικά δεν χρειάστηκε καν να έρθει το επόμενο επεισόδιο. Λίγα γυρίσματα-σκηνές μετά και η χημεία των ηθοποιών είναι και πάλι εδώ. Παλιό καλό σόι σαν το παλιό καλό κρασί. #tosoisou pic.twitter.com/MhdPFWEUvw— Μεγαλόστομος (@megalostomos) October 31, 2025
Ξαναγύρισαν🥹— 𝓔𝓵𝓵𝓲𝓮 💚🌷🍀☀️ (@1007_ellie) October 31, 2025
Πόσο την αγαπώ αυτή τη σειρά!!♥️ #ToSoiSou pic.twitter.com/xYsUUYRmdd
Εντάξει, η καλύτερη επιστροφή σειράς 🤌— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🌅📸 (@jimandr2) October 31, 2025
Επόμενη Παρασκευή αργείς;🥹 #tosoisou pic.twitter.com/edssTk8khQ
Μετά από 6 χρόνια αποχής το #tosoisou επιστρέφει για να μας χαρίσει γέλιο αλλά κυρίως συγκίνηση που θα δούμε ξανά τους σουρεαλ χαρακτήρες του πως μεγάλωσαν,ωριμασαν (όχι όλοι)και να μας θύμισει τι πάει να πει οικογένεια 👏— Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) October 31, 2025
Ένα είναι το σίγουρο ΩΡΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ pic.twitter.com/tdbi9g5nEK
Όλοι τους μπήκαν πάντως στους ρόλους τους, σαν να μην τους άφησαν ούτε μια μέρα!— Νίκος Καρράς (@nikoskarras1998) October 31, 2025
Τρομεροί!
#ToSoiSou pic.twitter.com/pZiHl6e8h1
welcome back diva #tosoisou pic.twitter.com/OmeHY2aT1k— iratus (@iratuselordi) October 31, 2025
#ItsSoiTime— Νίκος Καρράς (@nikoskarras1998) October 31, 2025
Ό, τί καλύτερο στο Σόι μας που επέστρεψε και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Δικαιωματικά, η πιο αγαπημένη comfort οικογένεια της ελληνικής τηλεόρασης.
Πάμε για δυνατό comeback! #ToSoiSou pic.twitter.com/84a1nqdWWb
