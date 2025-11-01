«Το Σόι σου»: Ενθουσιασμός στο Twitter για την επιστροφή της σειράς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
«Το Σόι σου»: Ενθουσιασμός στο Twitter για την επιστροφή της σειράς: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Το σίριαλ επέστρεψε μετά από έξι χρόνια ενθουσιάζοντας το τηλεοπτικό κοινό

Γεωργία Κοτζιά
Η σειρά «Το Σόι σου» επέστρεψε μετά από έξι χρόνια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους τηλεθεατές. Οι οικογένειες «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» συναντήθηκαν και πάλι στη μικρή οθόνη για να χαρίσουν στο τηλεοπτικό κοινό νέες ιστορίες και στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης.

Μόλις ξεκίνησε η προβολή του πρώτου επεισοδίου του νέου κύκλου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στον ALPHA,  το X πλημμύρισε με θετικά σχόλια. «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», «Σας ευχαριστούμε όρθιοι που επιστρέψατε», «Σαν το παλιό καλό κρασί», «Όλοι τους επέστρεψαν στους ρόλους τους σαν να μην τους άφησαν ούτε μια μέρα» ήταν μερικά από όσα γράφτηκαν.

Κάποιοι τόνισαν πως πρόκειται για την καλύτερη επιστροφή τηλεοπτικής σειράς, ενώ άλλοι δήλωσαν ανυπόμονοι για το νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 20:00.

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο X

