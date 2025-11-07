Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Χέιλι Μπίμπερ Τζάστιν Μπίμπερ Μπικίνι Instagram

Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε το άλμπουμ από τις διακοπές της με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ

Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
21 ΣΧΟΛΙΑ
Το σέξι πρόσωπό της έδειξε η Χέιλι Μπίμπερ με τις φωτογραφίες της με μπικίνι από τις διακοπές με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ.

Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε στον φακό, μεταξύ άλλων, με ένα στρινγκ μπικίνι σε πράσινο και μαύρο χρώμα.

Σε άλλα καρέ, η Χέιλι Μπίμπερ έδωσε ένα φιλί στην εορτάζουσα αλλά και στον τραγουδιστή σύζυγό της.

Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες


Τα σχόλια για την ανάρτηση της Χέιλι Μπίμπερ ήταν αποθεωτικά με πρώτο τον Τζάστιν Μπίμπερ να γράφει «ω, Θεέ μου».

Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες


Κλείσιμο
«Mamacita», «υπέροχες, υπέροχες κοπέλες», «η πιο σέξι μαμά που υπάρχει», «χρειαζόμαστε μια πιο δυνατή λέξη από το ντίβα», «έχεις ιδανικό σώμα» ήταν ορισμένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Χέιλι Μπίμπερ στο Instagram.



Ειδήσεις σήμερα:

Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά - Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

Europa League: Ο Καρέτσας μοίραζε γκολ στο 4-3 της Γκενκ επί της Μπράγκα, νίκες για Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα - Δείτε γκολ

Ευρωπαϊκοί θρίαμβοι για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, απρόσμενη γκέλα για ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ
Γεωργία Κοτζιά
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης