Xέιλι Μπίμπερ: To καυτό μπικίνι της τρέλανε τον σύζυγό της - Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες

Το σέξι πρόσωπό της έδειξε η Χέιλι Μπίμπερ με τις φωτογραφίες της με μπικίνι από τις διακοπές με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ.
Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε στον φακό, μεταξύ άλλων, με ένα στρινγκ μπικίνι σε πράσινο και μαύρο χρώμα.
Σε άλλα καρέ, η Χέιλι Μπίμπερ έδωσε ένα φιλί στην εορτάζουσα αλλά και στον τραγουδιστή σύζυγό της.
Τα σχόλια για την ανάρτηση της Χέιλι Μπίμπερ ήταν αποθεωτικά με πρώτο τον Τζάστιν Μπίμπερ να γράφει «ω, Θεέ μου».
«Mamacita», «υπέροχες, υπέροχες κοπέλες», «η πιο σέξι μαμά που υπάρχει», «χρειαζόμαστε μια πιο δυνατή λέξη από το ντίβα», «έχεις ιδανικό σώμα» ήταν ορισμένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Χέιλι Μπίμπερ στο Instagram.
