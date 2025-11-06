Καρυστιανού: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά - Δεν γνώριζα τον Καραχάλιο

Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει, είπε η Μαρία Καρυστιανού στο Kontra - Δήλωσε πως ενθαρρύνει «τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση» - «Αυτήν στηρίζω και την ενισχύω»