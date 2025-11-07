Ευρωπαϊκοί θρίαμβοι για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, απρόσμενη γκέλα για ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ

Ο Δικέφαλος σκόρπισε τη Γιούνγκ Μπόις με το εντυπωσιακό 4-0 στην Τούμπα - Ο Τζούρισιτς στο 85' χάρισε τη νίκη στους πράσινους στην έδρα της Μάλμε - Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τη Σάμροκ ισοφαρίζοντας στο 90'