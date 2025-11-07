Ευρωπαϊκοί θρίαμβοι για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, απρόσμενη γκέλα για ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ
Ο Δικέφαλος σκόρπισε τη Γιούνγκ Μπόις με το εντυπωσιακό 4-0 στην Τούμπα - Ο Τζούρισιτς στο 85' χάρισε τη νίκη στους πράσινους στην έδρα της Μάλμε - Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τη Σάμροκ ισοφαρίζοντας στο 90'
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν υπερπολύτιμα τρίποντα με τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι στις παρυφές της πρώτης 8άδας της βαθμολογίας του Europa League προσδοκώντας ένα εισιτήριο απευθείας για τη φάση των 16.
Αντιθέτως η ΑΕΚ σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία για να εδραιωθεί στην πρώτη 8άδα του Conference League και γενικά έβαλε σε αμφιβολία την ευρωπαϊκή προοπτική της.
Αν δεν υπήρχε η σοβαρή απώλεια της ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια ιδανική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμη και με την αδικία στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν καθώς αυξήσαμε τη διαφορά από Πολωνία, Νορβηγία και ταυτόχρονα μειώσαμε τη δική μας διαφορά από τους 10ους Τσέχους.
ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις 4-0
Οι μηχανές του ΠΑΟΚ εδώ και ένα μήνα περίπου δουλεύουν στο... τούρμπο και ο Δικέφαλος συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και στην Ευρώπη.
Μετά την επική νίκη με 4-3 στην έδρα της Λιλ, διέλυσε με 4-0 τη Γιούνγκ Μπόις και με επτά (7) βαθμούς μετά την 4η αγωνιστική κάνει όνειρα ακόμη και για την πρώτη 8άδα και τους απευθείας εισιτήριο για τους 16.
Πριν καν προλάβουν να ζεσταθούν οι ομάδες τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς ο Αρμίν Γκίγκοβιτς έκανε σκληρό τάκλιν στον Γιακουμάκη και με την παρέμβαση του VAR οι Ελβετοί έμειναν με 10 παίκτες...
Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα στο πρώτο ημίχρονο με τους ασπρόμαυρους να μην κυκλοφορούν γρήγορα τη μπάλα και τον Ντεσπόντοφ να σπαταλά τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησαν οι συμπαίκτες του.
Με την έναρξη του Β' ημιχρόνου η εικόνα άλλαξε, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ταχύτητα με τον Ντεσπόντοφ να συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες και τη λύση να τη δίνει ο Μπιάνκο στο 54' όταν από την ασίστ του Μπάμπα εκτέλεσε τον Κέλερ.
Στο 60' ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος μαζί με τον Κωσταντέλια οργίασαν. Ο Ζίβκο με κάθετη βρήκε τον Οζντόεφ που σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γιακουμάκη, ενώ στο 72' Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας έκρυψαν τη μπάλα κι ο τελευταίος με εξαιρετικό πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.
Οι Ελβετοί είχαν παραδώσει πνεύμα, όμως ο Ζϊβκοβιτς ήταν σεληνιασμένος και στο 75' με νέα τρομερή μπαλιά βρήκε τον Κένι με το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ να δίνει την ασίστ στον αριστερό μπακ και τον Ράχμαν Μπάμπα να πετυχαίνει το 4-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1
Έχασε πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, αλλά δεν το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός που με το «χρυσό» γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 85' έφυγε μ' ένα σπουδαίο διπλό από τη Σουηδία και ξαναμπήκε γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Οι πράσινοι δεν ξεκίνησαν καλά το ματς και στο πρώρτο δεκάλεπτο ο Λαφόν χρειάστηκε δύο φορές να δείξει τα αντανακλαστικά του απομακρύνοντας το σουτ του Ρόσενγκρεν και την κεφαλιά του Τζούριτς.
Από το 15' και μετά ο ΠΑΟ άρχισε να κρατά μπάλα και στο 20' είχε τεράστια ευκαιρία με τον Σφιντέρσκι να κερδίζει το πέναλτι, αλλά ο Έλμποργκ μπλόκαρε την κακή εκτέλεση του. Ο ρυθμός του αγώνα από εκείνο το σημείο έπεσε με τον Λαφόν και πάλι στο 44' να έχει μια σημαντική επέμβαση.
Στο Β' ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που έδειξε να ψάχνει το γκολ, δημιούργησε μεγάλες φάσεις έχοντας και δοκάρι με τον Τετέ στο 67' για να λυτρωθεί στο 85'
Ο Τζούρισιτς ευνοήθηκε από τις κόντρες, είδε τη μπάκα να στρώνεται μπροστά του και με δεξί πλασέ (αφού κόντραρε και σε αμυντικό) το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Τα σημερινά αποτελέσματα
Βασιλεία – Στεάουα 3-1
Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0
Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1
Νις – Φράιμπουργκ 1-3
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3
Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1
Σάλτσμπουργκ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0
Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0
Μπέτις – Λυών 2-0
Μπολόνια – Μπραν 0-0
Μπράγκα – Γκενκ 3-4
ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0
Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2
Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1
Η βαθμολογία στο Europa League
1. Μίντιλαντ (11-3) 12
2. Φράιμπουργκ (8-3) 10
3. Φερεντσβάρος (8-4) 10
4. Θέλτα (9-4) 9
5. Μπράγκα (8-4) 9
6. Άστον Βίλα (6-2) 9
7. Λιόν (5-2) 9
8. Μπέτις (6-2) 8
---------------------------------
9. Πλζεν (6-2) 8
10. ΠΑΟΚ (9-6) 7
11. Μπραν (5-2) 7
12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (7-6) 7
13. Γκενκ (5-4) 7
14. Πόρτο (4-4) 7
15. Φενέρμπαχτσε (4-4) 7
16. Παναθηναϊκός (7-6) 6
17. Βασιλεία (6-5) 6
18. Ρόμα (5-4) 6
19. Λιλ (6-6) 6
20. Στουτγκάρδη (4-4) 6
21. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-5) 6
22. Γιουνγκ Μπόις (6-10) 6
23. Νότιγχαμ Φόρεστ (6-5) 5
24. Μπολόνια (3-3) 5
----------------------------------------
25. Στουρμ Γκρατς (3-5) 4
26. Ερυθρός Αστέρας (3-5) 4
27. Σέλτικ (4-7) 4
28. Ζάλτσμπουργκ (4-6) 3
29. Φέγενορντ (3-6) 3
30. Λουντογκόρετς (5-9) 3
31. Στεάουα (3-6) 3
32. Ουτρέχτη (1-5) 1
33. Μάλμε (2-7) 1
34. Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-8) 1
35. Νις (4-9) 0
36. Ρέιντζερς (1-8) 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5Η)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου
19:45: Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις
19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ
19:45: Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45: Λουντογκόρετς - Θέλτα
19:45: ΠΑΟΚ - Μπραν
19:45: Πόρτο - Νις
19:45: Ρόμα - Μίντιλαντ
19:45: Φέγενορντ - Σέλτικ
19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος
22:00: Γκενκ - Βασιλεία
22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη
22:00:Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λυών
22:00: Μπέτις - Ουτρέχτη
22:00: Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ
22:00: Νότιγχαμ - Μάλμε
22:00: Παναθηναϊκός - Στούρμ Γκρατς
22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα
ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
Η ΑΕΚ έπαιξε επί 90 λεπτά μονότερμα της Σάμροκ Ρόβερς, αλλά κατάφερε να μην κερδίσει μια ομάδα η οποία μπήκε στην περιοχή της μόλις μία φορά (και κέρδισε πέναλτι) και να μπει πλέον σε πολύ μεγάλες περιπέτειες ακόμη και για την παρουσία της στην επόμενη φάση.
Πρωταγωνιστής του αγώνα και ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος έδωσε δύο πέναλτι, με τον διαιτητή VAR να διαφωνεί, αλλά ο ίδιος επέμενε στην αρχική του απόφαση.
Με την ΑΕΚ να κυριαρχεί οι Ιρλανδοί προηγήθηκαν στο 18' όταν για πρώτη φορά πέρασαν το κέντρο κι ο ΜακΓκόβερν βρέθηκε στο χορτάρι από μαρκάρισμα (;) του Μαρίν. Ο Μπέρκ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και οι φιλοξενούμενοι έστησαν ένα κομβόι από λεωφορεία έξω από την περιοχή τους.
Η αρχική αντίδραση της ΑΕΚ ήταν κάκιστη, καθώς δεν... βλεπόταν ως το φινάλε του ημιχρόνου για να αλλάξει σχηματισμό (4-4-2) στο Β' και να στήσει πολιορκητικό κριό μη έχοντας όμως καθαρό μυαλό και καθαρό αγωνιστικό πλάνο.
Οι ηρωικοί Ιρλανδοί έκαναν το ένα τάκλιν αυτοθυσίας μετά το άλλο και κρατούσαν τη νίκη μέχρι το 84' όταν μετά από κόρνερ ο Μουνουέρα έδωσε πέναλτι για το χέρι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα στο 90' (λόγω VAR) ο Γιόβιτς.
Η Ένωση πάλεψε για την ολική ανατροπή με τον Γιόβιτς να αστοχεί στην κενή εστία στο 90'+4' και τον Ρέλβας να μην μπορεί να νικήσει τον ΜακΓκλιντι ένα λεπτό αργότερα....
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1
Μάιντς - Φιορεντίνα 2-1
Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
Λωζάνη - Ομόνοια 1-1
Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1
Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1
Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1
Χάκεν - Στρασμπούρ 1-2
Η βαθμολογία του Conference League
1. Σάμσουνσπορ 9 (7-0)
2. Τσέλιε 9 (7-2)
3. Μάιντς 9 (4-1)
4. ΑΕΚ Λάρνακας 7 (5-0)
5. Λωζάνη 7 (5-1)
6. Ράγιο Βαγεκάνο 7 (7-4)
7. Στρασμπούρ 7 (5-3)
8. Φιορεντίνα 6 (6-2)
------------------------------------
9. Κρίσταλ Πάλας 6 (5-2)
10. Σαχτάρ Ντόνετσκ 6 (6-4)
11. Κουόπιο 5 (4-2)
12. Ράκοβ 5 (3-1)
13. Ντρίτα 5 (3-2)
14. Γιαγκελόνια 5 (3-2)
15. ΑΕΚ 4 (8-4)
16. Σπάρτα Πράγας 4 (4-2)
17. Νόα 4 (3-3)
18. Ριέκα 4 (2-2)
19. Σίγκμα Όλομουτς 4 (3-4)
20. Κραϊόβα 4 (2-3)
21. Σκέντια 4 (2-3)
22. Λίνκολν 4 (3-7)
23. Λεχ Πόζναν 3 (7-6)
24. Ντινάμο Κιέβου 3 (6-5)
---------------------------------
25. Λέγκια 3 (3-4)
26. Ζρίνσκι 3 (5-7)
27. ΑΖ Άλκμααρ 3 (2-7)
28. Χάκεν 2 (3-4)
29. Ομόνοια 2 (2-3)
30. Σέλμπουρν 1 (0-2)
31. Σάμροκ Ρόβερς 1 (2-7)
32. Μπρέινταμπλικ 1 (0-5)
33. Αμπερντίν 1 (2-9)
34. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (2-6)
35. Χάμρουν 0 (0-5)
36. Ραπίντ Βιέννης 0 (1-8)
