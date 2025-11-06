Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Κένταλ Τζένερ γυμνή Γενέθλια Instagram

Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες

Σε τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες είναι τόπλες κρύβοντας τα στήθη της είτε με τα χέρια της είτε με ένα βιβλίο

Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα άκρως αποκαλυπτικό άλμπουμ φωτογραφιών από τα 30α γενέθλια της που γιόρτασε σε παραλία, ανήρτησε στο Instagram η Κένταλ Τζένερ.

Χαρακτηριστική των διαθέσεων του διάσημου μοντέλου η φωτογραφία στην οποία ποζάρει εντελώς γυμνή - και πλάτη στο φακό - σε μια αμμουδιά, ενώ σε τουλάχιστον άλλες τρεις φωτογραφίες είναι τόπλες κρύβοντας τα στήθη της είτε με τα χέρια της είτε με ένα βιβλίο

Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες


Η Κένταλ Τζένερ επέλεξε να μην βάλει λεζάντα στο άλμπουμ αρκούμενη σε ένα emoji καρύδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια για την Κένταλ Τζένερ και το κορμί της ήταν αποθεωτικά. «Είσαι ο τέλειος άνθρωπος» της έγραψε η μεγαλύτερη αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν. «Πανεμόρφο κορίτσι που έχει γενέθλια», «είμαι άφωνος» έγραψαν άλλοι σχολιαστές στην ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια like.



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια

«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει

Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης