Γυμνή στην παραλία για τα γενέθλιά της η Κένταλ Τζένερ: Είσαι ο τέλειος άνθρωπος, της έγραψε η αδελφή της - Δείτε φωτογραφίες

Ένα άκρως αποκαλυπτικό άλμπουμ φωτογραφιών από τα 30α γενέθλια της που γιόρτασε σε παραλία, ανήρτησε στο Instagram η Κένταλ Τζένερ.
Χαρακτηριστική των διαθέσεων του διάσημου μοντέλου η φωτογραφία στην οποία ποζάρει εντελώς γυμνή - και πλάτη στο φακό - σε μια αμμουδιά, ενώ σε τουλάχιστον άλλες τρεις φωτογραφίες είναι τόπλες κρύβοντας τα στήθη της είτε με τα χέρια της είτε με ένα βιβλίο
Η Κένταλ Τζένερ επέλεξε να μην βάλει λεζάντα στο άλμπουμ αρκούμενη σε ένα emoji καρύδας.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια για την Κένταλ Τζένερ και το κορμί της ήταν αποθεωτικά. «Είσαι ο τέλειος άνθρωπος» της έγραψε η μεγαλύτερη αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν. «Πανεμόρφο κορίτσι που έχει γενέθλια», «είμαι άφωνος» έγραψαν άλλοι σχολιαστές στην ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια like.
