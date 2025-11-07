Europa League: Ο Καρέτσας μοίραζε γκολ στο 4-3 της Γκενκ επί της Μπράγκα, νίκες για Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα - Δείτε γκολ

Κλείσιμο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε σπουδαίο ματς με τη Γκενκ στην Πορτογαλία, ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ και του τέταρτου γκολ των Λιμβούργιων πριν έρθει το τελικό 4-3 επί της Μπράγκα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.Η ομάδα του Τόρστεν Φινκ είχε σε μεγάλα κέφια τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έδωσε την ευκαιρία στον Χέιμανς να ισοφαρίσει και στο δεύτερο μέρος η Γκενκ έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας άλλες τρεις φορές. Η τέταρτη με τον Μεντίνα στο 72' πάλι από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος στο 78' έδωσε την θέση του στον Στόκερς μέσα σε χειροκροτήματα από συμπαίκτες και τον προπονητή του.Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα «καθάρισαν» από νωρίς τα παιχνίδια με Ρέιντζερς (2-0), Λιόν (2-0) και Μακάμπι Τελ Αβίβ βάζοντας «πλώρη» για την πρόκριση.Η Μίντιλαντ είναι η μοναδική ομάδα από το πρώτο «πιάτο» της 4ης αγωνιστικής της league phase του Europa League, που συνεχίζει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Νίκησε άνετα εντός έδρας τη Σέλτικ με 3-1 και επί της ουσίας, ενώ απομένουν άλλες τόσες... στροφές, έχει «αγκαλιάσει» την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.Μεγάλο «διπλό» πήρε και η Θέλτα στην Κροατία με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ... αέρας πέρασε από την Κυανή Ακτή και η Φράιμπουργκ με 3-1 επί της Νις.Η Μίντιλαντ είναι η μοναδική ομάδα από το πρώτο «πιάτο» της 4ης αγωνιστικής της league phase του Europa League, που συνεχίζει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Νίκησε άνετα εντός έδρας τη Σέλτικ με 3-1 και επί της ουσίας, ενώ απομένουν άλλες τόσες... στροφές, έχει «αγκαλιάσει» την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.Μεγάλο «διπλό» πήρε και η Θέλτα στην Κροατία με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ... αέρας πέρασε από την Κυανή Ακτή και η Φράιμπουργκ με 3-1 επί της Νις.Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League και η βαθμολογία:Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Θέλτα (Ισπανία) 0-3 (4',44' Ντουράν, 28' αυτ. Ντομίνγκες)Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0