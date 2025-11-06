Στράτος Τζώρτζογλου μετά το επεισόδιο με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο: Δεχόμουν πολλές σεξουαλικές προτάσεις

Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».