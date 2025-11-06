Στράτος Τζώρτζογλου μετά το επεισόδιο με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο: Δεχόμουν πολλές σεξουαλικές προτάσεις
Στράτος Τζώρτζογλου μετά το επεισόδιο με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο: Δεχόμουν πολλές σεξουαλικές προτάσεις
Όταν έλεγα «όχι» σε άτομα με θέση εξουσίας, μου έκλειναν τον δρόμο, πρόσθεσε
Τη δική του θέση για το πολυσυζητημένο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, έδωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός, του οποίου η αρχική δήλωση ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» πυροδότησε τη συζήτηση ανάμεσα στους συναδέλφους του, θέλησε να ξεκαθαρίσει τα όσα ειπώθηκαν.
Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο ηθοποιός ανέφερε: «Η δήλωσή μου δεν αφορά όλους όσοι ασχολούνται με το θέαμα, αλλά μόνο σε ένα κακό 2% που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας του για να ζητήσει ό,τι θέλει. Και αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους».
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου και του Θοδωρή Κατσαφάδου, που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ο ίδιος τόνισε: «Την εποχή που ξεκινούσα, ήμουν ο μοναδικός ζεν πρεμιέ παρότι παντρεμένος και δεχόμουν πολλές σεξουαλικές προτάσεις. Όταν έλεγα "όχι" σε άτομα με θέση εξουσίας, μου έκλειναν τον δρόμο. Πού να το καταγγείλεις τότε; Ένα απλό τηλεφώνημα και σε απέκλειαν από όλες τις δουλειές».
Τέλος, σχολίασε την τοποθέτηση του Θοδωρή Κατσαφάδου ότι «ο Γκλέτσος και ο Τζώρτζογλου δεν μπορούν να έχουν άποψη για ό,τι γίνεται στο θέατρο». «Μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Κατσαφάδος δεν έχει ακούσει τέτοια ζητήματα τόσα χρόνια. Ήταν μια άστοχη φράση που, αν την ξανάλεγε, πιστεύω θα την διατύπωνε διαφορετικά», σημείωσε.
Το περιστατικό ανάμεσα σε Γκλέτσο - Μουτίδου
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Real View», όταν ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος για να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».
Ο ηθοποιός διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.
Ωστόσο, η Σοφία Μουτίδου δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του, πράγμα που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.
«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».
Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».
«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».
