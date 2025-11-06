Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ

Η 4η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώθηκε με τα λιγότερα γκολ από κάθε άλλη (46 στο σύνολο), αλλά με ένα απίθανο ματς στο Βέλγιο, την πρώτη νίκη της Πάφου στο Champions League και την έκπληξη της Καραμπάγκ κόντρα στην Τσέλσι - Αποτελέσματα και βαθμολογία