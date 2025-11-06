Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Η 4η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώθηκε με τα λιγότερα γκολ από κάθε άλλη (46 στο σύνολο), αλλά με ένα απίθανο ματς στο Βέλγιο, την πρώτη νίκη της Πάφου στο Champions League και την έκπληξη της Καραμπάγκ κόντρα στην Τσέλσι - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Οι «μικροί» έδειξαν τα δόντια τους στο δεύτερο μέρος της 4ης αγωνιστικής του Champions League, το οποίο άνοιξε με εκπλήξεις (νίκη Πάφου με Βιγιαρεάλ, ισοπαλία Καραμπαγκ) και συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό.
Η Μπριζ απείλησε σοβαρά με δεύτερη ήττα τη Μπαρτσελόνα που... σώθηκε με αυτογκόλ του Τζόλη, ενώ Καϊράτ ηττήθηκε με τα χίλια ζόρια από την Ίντερ στο Μιλάνο. Η Σίτι του Γκουαρδιόλα αρχίζει να ρολάρει και έκανε περίπατο με τη Ντόρτμουντ, ενώ Μπενφίκα και Άγιαξ (ηττήθηκαν εντός από Λεβερκούζεν, Γαλατάσαραϊ) βιώνουν μια εφιαλτική σεζόν.
Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
Τι ματσάρα ήταν αυτή; Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (μία ασίστ και ένα... αυτογκόλ) όχι απλά κοίταξε στα μάτια τη σπουδαία αντίπαλο της, αλλά προηγήθηκε τρεις φορές, την έπαιξε στα ίσια και στο τέλος της βραδιά μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένη από την ισοπαλία.
Οι Βέλγοι προηγήθηκαν μόλις στο 6' με προβολή του Τρεσόλντι από ασίστ του Φορμπς, για να απαντήσει σχεδόν με τη σέντρα η Μπαρτσελόνα ισοφαρίζοντας στο 8' με τον Φεράν Τόρες. Κι αφού οι Καταλανοί είχαν δοκάρι (στο 14' και στο 27') και άλλες δυο κλασικές ευκαιρίες για γκολ ανέλαβε δράση ο Τζόλης με τον Φόρμπς. Ο Έλληνας σέρβιρε κι ο συμπαίκτης του με το μυτάκι έκανε το 2-1.
Με την έναρξη του Β' ημιχρόνου η Μπριζ κλείστηκε με τη Μπαρτσελόνα να έχει και νέο δοκάρρι, αλλά τον Γιαμάλ στο 61' να αλλάζει τη μπάλα με εκπληκτική ταχύτητα και να ισοφαρίζει σε 2-2, αλλά πριν προλάβουν οι οπαδοί της να χαρούν το γκολ στο 64' ο Φορμπς και πάλι έφυγε στην κόντρα και έκανε το 3-2! Ο Φλικ έριξε στο ματς τον Λεβαντόφσκι, ωστόσο τη λύση έδωσε στο 77' ο... Τζόλης. Από τη σέντρα του Γιαμάλ ο Έλληνας άσος έβαλε το κεφάλι του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Οι φίλοι της Μπριζ στο 90' πανηγύρισαν τον 4-3 με τον Τέιλορ να δείχνει σέντρα μετά το κλέψιμο το Βερμάντ από τον Σέζνι, αλλά ο VAR τον κάλεσε και επιστρέφοντας έδειξε επιθετικό φάουλ.
Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ 3-0
