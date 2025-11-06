Jay-Z: Απορρίφθηκε οριστικά αγωγή εις βάρος του από άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι γιος του
Η απόφαση σημαίνει πως ο 30χρονος δεν μπορεί πλέον να επανακαταθέσει την ίδια αγωγή, ούτε να ζητήσει τεστ DNA από τον ράπερ
Η δικαστική διαμάχη που είχε κινήσει ο Rymir Satterthwaite, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Jay-Z, απορρίφθηκε με τελεσίδικη απόφαση. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η PageSix, δικαστής στην Καλιφόρνια έκανε δεκτό το αίτημα του γνωστού ράπερ για απόρριψη της ομοσπονδιακής αγωγής πατρότητας που είχε κατατεθεί νωρίτερα φέτος από τη νομική κηδεμόνα και παραϊατρικό, Lillie Coley.
Η απόφαση σημαίνει πως ο 30χρονος Satterthwaite δεν μπορεί πλέον να επανακαταθέσει την ίδια αγωγή, ούτε να ζητήσει τεστ DNA από τον Jay-Z. Ο Rymir είχε ισχυριστεί στα δικαστικά έγγραφα ότι ο ράπερ είχε αφήσει έγκυο τη μητέρα του, Wanda Satterthwaite, τη δεκαετία του ’90, κάτι που ο τελευταίος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά σε κάθε στάδιο της υπόθεσης.
Ο Satterthwaite είχε ανακοινώσει ήδη από το καλοκαίρι την πρόθεσή του να αποσύρει την αγωγή, αναρτώντας στις 27 Ιουλίου στο Instagram: «Ναι, απέσυρα την υπόθεσή μου. Υπάρχουν όμως πολλά που συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες… Δεν έχω σταματήσει τον αγώνα μου. Πρέπει απλώς να έχω στρατηγική, να παίξουμε σκάκι».
Οι δικηγόροι του Jay-Z είχαν απορρίψει τις κατηγορίες ως «παρενόχληση που διαρκεί δεκαετίες», τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί έχουν εξεταστεί «εξαντλητικά και απορριφθεί σε πολλά δικαστήρια». Ο Rymir, που είναι επίδοξος μουσικός, υποστήριξε ότι η αγωγή του δεν σχετιζόταν με οικονομικές αξιώσεις, αλλά με «ηθική και συναισθηματική βλάβη», κατηγορώντας τον Jay-Z ότι παραπλάνησε τα δικαστήρια και καταχράστηκε τις νομικές διαδικασίες για να καταπνίξει την υπόθεση.
Το 2023 είχε προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη ζητώντας να υποχρεωθεί ο Jay-Z να υποβληθεί σε τεστ DNA, δηλώνοντας τότε στη Daily Mail: «Δεν θα σταματήσω να παλεύω μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα νικήσω, γιατί ο νόμος είναι με το μέρος μας». Ο δικηγόρος του Jay-Z είχε απαντήσει με επιστολή στο ίδιο μέσο: «Οι κατηγορίες έχουν εξεταστεί διεξοδικά από τα δικαστήρια και έχουν απορριφθεί. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε νέας προσφυγής του κ. Satterthwaite».
Ο Rymir έχει υποστηρίξει πως έμαθε την αλήθεια όταν ήταν οκτώ ετών, από τη μητέρα του Wanda, η οποία πέθανε το 2016. Εκείνη είχε κινηθεί νομικά στο παρελθόν, ζητώντας διατροφή από τον Jay-Z, ισχυριζόμενη ότι είχαν σχέση με διαλείμματα. Η υπόθεση απορρίφθηκε τότε επειδή είχε κατατεθεί στην εσφαλμένη πολιτεία και επανήλθε χρόνια αργότερα, το 2014, μέσω νέων εγγράφων της Coley και του Rymir.Η υπόθεση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2015, όταν διέρρευσαν έγγραφα που υποστήριζαν ότι ο Jay-Z είχε ψευδώς δηλώσει στοιχεία σε δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ για να αποφύγει το τεστ DNA.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jay-Z’s paternity case dismissed 10 years after man claimed he was fathered by rapper https://t.co/Sx30uaujWH pic.twitter.com/37jp4VT0x8— Page Six (@PageSix) November 6, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
