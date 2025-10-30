Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του
Ρόμπερτ Ντε Νίρο εγγονός Συλλήψεις

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του

Ο 19χρονος Λεάντρο πέθανε το 2023 από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του
Γεωργία Κοτζιά
Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεάντρο Άντονι Ντε Νίρο-Ροντρίγκες, οι αρχές προχώρησαν σε ακόμη πέντε συλλήψεις. Ο 19χρονος Λεάντρο, γιος της υιοθετημένης κόρης του διάσημου ηθοποιού, Ντρένα, βρέθηκε νεκρός στις 2 Ιουλίου 2023, με τα αίτια να αποδίδονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Οι πέντε άντρες που συνελήφθησαν — Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έπερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας — ήταν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μέλη εγκληματικού κυκλώματος που διένειμε χιλιάδες χάπια οπιοειδών με φαιντανύλη, μεταξύ άλλων ουσιών, σε εφήβους και νέους στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χάπια φαιντανύλης που μοίραζαν οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν τον θάνατο τριών 19χρονων, μεταξύ των οποίων ο Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκες.

Ένα άλλο πρόσωπο, μια γυναίκα με ονόματι Σοφία Μαρκς είχε συλληφθεί λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι πούλησε ναρκωτικά στον νεαρό. Τότε, είχε αναφερθεί ότι τον Λεάντρο τον είχε εντοπίσει φίλος του, ο οποίος δεν είχε νέα του για μερικές ημέρες και πήγε να τον ελέγξει.

Γεωργία Κοτζιά
