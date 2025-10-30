Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Πέντε ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του
Ο 19χρονος Λεάντρο πέθανε το 2023 από υπερβολική δόση ναρκωτικών
Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεάντρο Άντονι Ντε Νίρο-Ροντρίγκες, οι αρχές προχώρησαν σε ακόμη πέντε συλλήψεις. Ο 19χρονος Λεάντρο, γιος της υιοθετημένης κόρης του διάσημου ηθοποιού, Ντρένα, βρέθηκε νεκρός στις 2 Ιουλίου 2023, με τα αίτια να αποδίδονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.
Οι πέντε άντρες που συνελήφθησαν — Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έπερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας — ήταν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μέλη εγκληματικού κυκλώματος που διένειμε χιλιάδες χάπια οπιοειδών με φαιντανύλη, μεταξύ άλλων ουσιών, σε εφήβους και νέους στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χάπια φαιντανύλης που μοίραζαν οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν τον θάνατο τριών 19χρονων, μεταξύ των οποίων ο Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκες.
Ένα άλλο πρόσωπο, μια γυναίκα με ονόματι Σοφία Μαρκς είχε συλληφθεί λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι πούλησε ναρκωτικά στον νεαρό. Τότε, είχε αναφερθεί ότι τον Λεάντρο τον είχε εντοπίσει φίλος του, ο οποίος δεν είχε νέα του για μερικές ημέρες και πήγε να τον ελέγξει.
Οι πέντε άντρες που συνελήφθησαν — Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έπερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας — ήταν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μέλη εγκληματικού κυκλώματος που διένειμε χιλιάδες χάπια οπιοειδών με φαιντανύλη, μεταξύ άλλων ουσιών, σε εφήβους και νέους στη Νέα Υόρκη.
🚨 5 suspects have been arrested in Robert De Niro's grandson Leandro's overdose death investigation. https://t.co/SYYjInVLBI pic.twitter.com/vW4zoZSgaq— TMZ (@TMZ) October 30, 2025
Ένα άλλο πρόσωπο, μια γυναίκα με ονόματι Σοφία Μαρκς είχε συλληφθεί λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι πούλησε ναρκωτικά στον νεαρό. Τότε, είχε αναφερθεί ότι τον Λεάντρο τον είχε εντοπίσει φίλος του, ο οποίος δεν είχε νέα του για μερικές ημέρες και πήγε να τον ελέγξει.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα