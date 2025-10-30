Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου βρίσκονται προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτικού χώρου
Την πλήρη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Τσίπρα, το οποίο αναμένεται με την σειρά του να υποστηρίξει το ερευνητικό έργο του ιδρύματος στο εξής, περιλαμβάνοντας προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτικού χώρου.
Η σύνθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, απασχόλησε τους επιτελείς του Ινστιτούτου όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και η συμβολή διακεκριμένων προσώπων στη διατύπωση προτάσεων για τη χώρα, αλλά και το διεθνές περιβάλλον.
Μεταξύ των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Νίκος Μαραντζίδης. Επίσης, στο επιστημονικό συμβούλιο μετέχουν η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Αθανασιάδης Χάρης
Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)
Αντωνοπούλου Μαριζέτα
Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ
Βασίλη Ισιδώρα
Πολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Βαφέας Νίκος
Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βόγλης Πολυμέρης
Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γαβρόγλου Κώστας
Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)
Γεωργαντάς Ηλίας
Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γκασούκα Μαρία
Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δρόσος Γιάννης
Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Καϊδατζής Ακρίτας
Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.
Καμπουράκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - Ρότερνταμ
Κανούλας Ευάγγελος
Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ
Κασάπης Σπύρος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον
Κατσαρδή Βανέσσα
Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κίντζιος Σπύρος
Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κοτσακά Δώρα
Ερευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Λάλη Ζωρζέττα
Πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κουριδάκη Μαριάννα
Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Λιάκος Δημήτρης
Οικονομολόγος
Κουτεντάκης Φραγκίσκος
Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λοΐζου Νατάσα
Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας
Κωστάκης Βασίλης
Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
Μαγκλάρας Άρης
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού
Μακρής Λεωνίδας
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.
Μαλούτας Θωμάς
Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μαραντζίδης Νίκος
Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.
Μουμουλίδης Θέμης
Σκηνοθέτης και Συγγραφέας
Νικολαΐδης Πάνος
Οικονομολόγος
Πάντζιου Γραμματή
Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Παπαγιαννίδης Αντώνης
Δικηγόρος-Δημοσιογράφος
Παπαδοπούλου Ήρα-Ηλιάννα
Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πετράκος Γιώργος
Οικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πλειώνης Μανώλης
Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)
Πλουμπίδης Γιώργος
Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL
Πολυμενέας Θάνος-Λιοντήρης
Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Στυλιανού Άρης
Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Τζήμητρας Χάρης
Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.
Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας
Φωτονιάτα Ευγενία
Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χουλιαράκης Γιώργος
Υπουργός Οικονομικών 2015-2019
Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης.
«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.
Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή».
Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης.
«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.
Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή».
