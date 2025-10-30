Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα

Αναλυτικά τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου

Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη... Posted by Alexis Tsipras on Thursday, October 30, 2025

Την πλήρη σύνθεση τουτου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τοτο οποίο αναμένεται με την σειρά του να υποστηρίξει το ερευνητικό έργο του ιδρύματος στο εξής, περιλαμβάνοντας προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτικού χώρου.Η σύνθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, απασχόλησε τους επιτελείς του Ινστιτούτου όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και η συμβολή διακεκριμένων προσώπων στη διατύπωση προτάσεων για τη χώρα, αλλά και το διεθνές περιβάλλον.Μεταξύ των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Νίκος Μαραντζίδης. Επίσης, στο επιστημονικό συμβούλιο μετέχουν η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΟμότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2104 και 2018-2022)Δρ., διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑΠολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠΚαθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΚαθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΟμότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2019)Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΟμότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΟμότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑΑναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους - ΡότερνταμΚαθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο ΆμστερνταμΜεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο ΠρίνστονΕπίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΠρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕρευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΥπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.ΟικονομολόγοςΕπίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΣύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές ΚαινοτομίαςΚαθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του ΧάρβαρντΔρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας ΛογισμικούΕπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΚαθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.Σκηνοθέτης και ΣυγγραφέαςΟικονομολόγοςΚαθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΔικηγόρος-ΔημοσιογράφοςΔρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΟικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΚαθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCLΕπίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΚαθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής ΑστυνομίαςΔρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΥπουργός Οικονομικών 2015-2019Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης.«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή».