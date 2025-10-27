Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα - Μαρίας Δεληθανάση: Ο γάμος τους, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και τα δέκα χρόνια εντάσεων

Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται για χρόνια αντιμέτωπο στις δικαστικές αίθουσες - Η πρώτη καταγγελία είχε γίνει το 2016 και η υπόθεση παραμένει ακόμα ανοιχτή