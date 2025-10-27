Κύπρια παρουσιάστρια δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομα του καλεσμένου της - Τον είπε Λάμπη, Σάκη, αλλά ποτέ Μπάμπη

Το όνομα του καλεσμένου της αδυνατούσε να θυμηθεί η παρουσιάστρια της εκπομπής «Πάμε Παρέα» της κυπριακής τηλεόρασης. Αφού ητον υποδέχτηκε στο πλατό, τον αποκάλεσε Λάκη, Λάμπη και Σάκη, όχι όμως Μπάμπη, όπως ήταν το όνομά του. Εκείνος με τη σειρά του τη διόρθωνε κάθε φορά και τελικά έβαλαν τα γέλια με την αστεία στιγμή που σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.«Κύριε Λάκη μου», είπε η Χριστιάνα Αρτεμίου, καλωσορίζοντας τον καλεσμένο της με εκείνον να τη διορθώνει λέγοντας: «Ε, Μπάμπης». «Α, συγγνώμη. Κύριε Λάμπη Βαφειάδη μου», ανέφερε στη συνέχεια με τον καλεσμένο της να τη διορθώνει και πάλι.«Σωστά κύριε Σάκη μου;». «Μπάμπης Βαφειάδης θα το θυμάμαι. Παιδιά δυσκολεύομαι λίγο. Θα μου μείνει», σχολίασε στο τέλος η παρουσιάστρια, αφού εκείνος για μια ακόμη φορά της επισήμανε πώς τον λένε.