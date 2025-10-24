Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;
Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;
Δεν υπάρχει καμία ζήλια, πρόσθεσε η fashion blogger
Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Θοδωρή Χρονόπουλο, μίλησε η Έλενα Γαλύφα, δηλώνοντας πως έχουν φτάσει κοντά στον χωρισμό. Η fashion blogger εξήγησε πως ως ζευγάρι έχουν περάσει διάφορες διακυμάνσεις στις δύο δεκαετίες κοινής πορείας που μετράνε μαζί. Το σημαντικό όμως, όπως ανέφερε, είναι κατανοεί κάποιος τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του συντρόφου του.
Αποκαλύπτοντας πτυχές του γάμου της, η Έλενα Γαλύφα είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: «Έχω ταξίδι-ραντεβού, πάω να συναντήσω τον άντρα μου. Το μυστικό για να κρατάει ο γάμος είναι να μη βλεπόμαστε, η απόσταση. Πλάκα κάνω. Όταν αγαπάς κάποιον πρέπει να βλέπεις τι πραγματικά θέλει ο άλλος και πώς νιώθει καλά. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, 23-24, κάπου εκεί. Δεν υπάρχει καμία ζήλια. Μακάρι να μη ζηλεύει και εκείνος, αλλά όταν δεν προκαλείς και τον άλλον πώς να ζηλέψει; Ξεχάστε το πάθος, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα για το να αναζωπυρώνεις ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί; Έχει απ’ όλη την γκάμα η βεντάλια. Νομίζω όμως ότι είμαι αγκυρωμένη πάνω του, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς».
«Ήταν μια χαζομάρα, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, είναι σαν αντίστοιχα να βγει μια καρτέλα με τα ποσά που βγάζουν οι παρουσιαστές. Εκεί τι θα κάνουν; Έχει πάρει λάθος τροπή το τι σημαίνει λάθος influencer στην Ελλάδα. Τα social media και το influencing διαρκεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Εγώ είμαι 12 χρόνια στον χώρο και έχει αλλάξει η ροή της πληροφορίας και όλα τα διαφημιστικά πακέτα πάνε στα social. Έχω να σας πω επίσης ότι είναι η πιο φτηνή διαφήμιση», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Έλενα Γαλύφα τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών απολαβών των infleuncers. Εκφράζοντας την αντίθεσή της, επισήμανε πως πρόκειται για προσωπικά δεδομένα και εξήγησε τον λόγο που οι διαφημιστικές απευθύνονται πλέον κυρίως σε άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα social media για συνεργασία.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
