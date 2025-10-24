Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Δεν θέλω να με λυπηθεί κανένας, είπε μετά την κατάσχεση του σπιτιού του και την έξωση
Μετά την απομάκρυνσή του από το σπίτι του, το οποίο κατασχέθηκε, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε όταν ο κλητήρας εισήλθε στο ακίνητο για να το παραδώσει στον νέο του ιδιοκτήτη. Όπως είπε, δεν πήρε τίποτα από τα υπάρχοντά του λόγω της ντροπής που ένιωσε για την κατάληξη που είχε η υπόθεση.
Αν και η τράπεζα έχει πάρει 14 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Παρά την τροπή που πήραν τα πράγματα όμως, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος τόνισε ότι δεν θέλει να τον λυπούνται, υπογραμμίζοντας την αξιοπρέπειά του.
Μιλώντας για την έξωση, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου: «Μου έγινε έξωση. Προχθές είχαμε ένα δικαστήριο και περίμενα την απόφαση. Με κάποιον τρόπο που βρήκαν, ήρθε το πρωί ο κλητήρας και η αστυνομία απ’ έξω. Έφυγα όπως με βλέπεις, μου λένε: πάρε κάτι μαζί σου. Τι να πάρω; Ντρεπόμουν. Να πάρω μια σακούλα στον ώμο λες και είμαι αλλοδαπός; Τώρα θα ζητήσω μια άδεια, αν μου τη δώσουν, να πάω να πάρω κάποια πράγματα».
Συνεχίζοντας την περιγραφή έκανε λόγο για «κατάντια». «Μπήκαν μέσα, σάρωσαν το σπίτι, άλλαξαν τις κλειδαριές. Τι να σου πω… κατάντια. Μου λένε “κλητήρας”. Άνοιξαν και μπήκαν μέσα. Τηλεφώνησα την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη, δεν έβγαλα άκρη. Δεν μου έδωσε το περιθώριο που του ζήτησα», σημείωσε.
«Πήρα ένα δάνειο, δεκαπλασιάστηκε, μου πήραν τα μαγαζιά στο Κολωνάκι και έβγαλαν και το σπίτι μου σε πλειστηριασμό. Αγοράστηκε για 7μιση εκατομμύρια. Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω. 82 χρονών μου έβγαλαν μια συνταξούλα, γιατί χρώσταγα και στο Δημόσιο. Από 12 χρονών είχα ένσημα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Αν και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος διαχείριση των χρημάτων του, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος τόνισε ότι δεν θέλει να γίνει αντικείμενο λύπησης. «Δεν θέλω να με λυπηθεί κανένας, έπαιξα κι έχασα. Δεν θα κάτσω να σκάσω για ένα σπίτι, θα βρω εγώ την άκρη, δεν θα πάω χαμένος. Κάτι δεν έκανα καλά και την πάτησα. Είμαι αξιοπρεπής, λεβέντικα θέλω να περάσει αυτή η ιστορία. Στεναχωριέμαι μέσα μου αλλά δεν θέλω να με πάρει και η κάτω βόλτα», κατέληξε.
