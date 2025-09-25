Έλενα Γαλύφα: Ο σύζυγός μου ζει μόνιμα στη Μύκονο και εγώ στην Αθήνα, έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να τον χωρίσω
Η fashion blogger μίλησε για το πώς λειτουργεί η σχέση της με τον σύζυγό της παρά την απόσταση
Για πτυχές της προσωπικής της ζωής και του γάμου της με τον Θοδωρή Χρονόπουλο μίλησε η Έλενα Γαλύφα, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τη μόνιμη γεωγραφική απόσταση, η σχέση τους διατηρεί ακόμη την έντασή της, με σκαμπανεβάσματα αλλά και κοινό ηθικό κώδικα που τους κρατάει μαζί.
Σε συνέντευξη που έδωσε η fashion blogger, εξήγησε ότι με τον σύζυγό της ζουν σε δύο διαφορετικές πόλεις, εκείνος στη Μύκονο και εκείνη στην Αθήνα, ενώ είναι μαζί 23 χρόνια. Όπως είπε, η απόσταση ίσως «δουλεύει» για τη σχέση τους και, παρά τις δύσκολες στιγμές και τις συγκρούσεις, υπάρχει κοινή ηθική βάση που τους ενώνει και τους ωθεί να παλεύουν για να κρατήσουν τη σχέση ζωντανή.
Όπως περιέγραψε η ίδια: «Ο σύζυγος ζει μόνιμα στη Μύκονο και εγώ στην Αθήνα. Ίσως δεν κάνει να είμαστε μαζί πολύ καιρό. Είμαστε 23 χρόνια μαζί. Έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να τον χωρίσω, με νευριάζει, δεν είναι όλα ομαλά, αλλά έχουμε τον ίδιο ηθικό κώδικα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ο Θοδωρής δεν θα μίλαγε ποτέ στο τηλέφωνο ή να στέλνει μηνύματα, εδώ δεν στέλνει σε εμένα. Δεν του στέλνει καμία. Θα δεις γυμνόστηθες και μοντέλα στο τηλέφωνό του, αλλά τι να κάνω; Χαζεύει άλλες γυναίκες, άσχετες. Να μην δει ο άνθρωπος; Δεν με ενοχλεί, αφού δεν θα τις έχει».
Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι ο γάμος τους περιλαμβάνει και τις δυσκολίες του, όμως υπογράμμισε ότι το κοινό ηθικό πλαίσιο τους βοηθάει να ξεπερνούν τις δοκιμασίες. Όσο για το πιο «πολύτιμο» δώρο που της έχει κάνει ο σύζυγος, απάντησε με χιουμοριστική διάθεση: «Θα μου πάρει βλακείες, δεν ασχολείται με αυτά. Μου είχε πάρε κεφαλοτύρι και μου είπε χρόνια πολλά. Του λέω τι να το κάνω και μου λέει να κάνουμε μακαρόνια με κιμά που σου αρέσουν».
Στο κεφάλαιο των ριάλιτι, η Έλενα Γαλύφα ήταν κατηγορηματική και αποστασιοποιημένη. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει λόγω φόβου του πόνου και της αμηχανίας απέναντι σε ακραίες συνθήκες: «Δεν θα μπορούσα να αισθανθώ πόνο, είμαι πονοφοβική. Μου είχαν κάνει πολύ δελεαστική πρόταση για το Survivor και δεν μπόρεσα. Είχα κάνει το trailer, με το που μου έδωσαν την δάδα, είπα ή θα τους κάψω όλους ή σηκώνομαι και φεύγω. Με το που έφυγα από το στούντιο κατάλαβα ότι ήταν κάτι ξενικό».
