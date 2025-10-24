Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο

Αν και είχε ξαναζήσει μόνη στη Γαλλία, αυτή τη φορά φοβόταν τη μοναξιά. «Οι φιλίες είναι σημαντικές για μένα. Η κοινότητα είναι σημαντική» λέει. «Φοβόμουν ότι δεν θα το είχα αυτό».Αρχικά, αστειεύεται, μάλλον την ήξεραν ως «την Αμερικανίδα που κυκλοφορούσε πάντα μόνη της». Όμως, το κανάλι της στο YouTube την βοήθησε να γνωρίσει άλλους ξένους κατοίκους -κυρίως συνταξιούχους. «Όταν τους γνώρισα, μου είπαν: “Μας ρίχνεις τον μέσο όρο ηλικίας αρκετά!”» λέει γελώντας.Πλέον, έχει γνωρίσει και ανθρώπους της ηλικίας της. Λατρεύει επίσης ότι στη Γαλλία δεν τη ρωτούν αμέσως «με τι ασχολείσαι». «Ίσως αργότερα να το ρωτήσουν, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που σε ρωτούν -γιατί δεν είναι το πιο σημαντικό».Η ζωή είναι συνολικά φθηνότερη, αν και οι μισθοί χαμηλότεροι και οι τιμές έχουν αυξηθεί. «Οι ντόπιοι μου λένε ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει πολύ» σημειώνει.Της λείπουν κάποιες αμερικανικές ευκολίες, όπως τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά τις Κυριακές. Κάποιες φορές παίρνει το λεωφορείο για τη Νιμ ή την Αβινιόν, για να επισκεφθεί ασιατικό παντοπωλείο και να αγοράσει προϊόντα, όπως σόγια. «Είναι ολόκληρη ημερήσια αποστολή για να το κάνεις αυτό, γιατί εδώ δεν υπάρχει. Ζώντας σε μικρή πόλη έχεις περιορισμένες επιλογές» εξηγεί.Παρά τις μικρές δυσκολίες, δηλώνει ότι νιώθει πως «αυτό το μικρό μέρος είναι εκεί που προοριζόταν να βρίσκεται -είτε για τώρα, είτε για λίγα χρόνια είτε ίσως για πάντα»...Προς το παρόν, απολαμβάνει τη ζωή στην Ουζέ και διατηρεί το δικό της μπλογκ, αλλά και κανάλι στο YouTube, μέσα από τα οποία μοιράζεται τη γνώση και τις εμπειρίες για γαλλικά αξιοθέατα, καταστήματα, γεύσεις και ταξίδια.