Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον θαυμασμό ο ένας στον άλλο, είναι το μεγαλύτερο βραβείο
Αν χάσεις τον θαυμασμό σου, πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ αποτελούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου, με την οποία είναι μαζί εδώ και 21 χρόνια. Παρά τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία, ο έρωτας μεταξύ τους παραμένει το ίδιο δυνατός, με τον Αιμίλιο Χειλάκη να αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό πίσω από αυτό.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά, στην κοινή τους πορεία τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά: «Μαζί έχουμε κάνει αμέτρητες δουλειές. Η σχέση μας ξεκίνησε νομίζω από μια παράσταση». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαστε μαζί 21 χρόνια, κλείνουμε 21 χρόνια τον Γενάρη. Είμαστε δυο άνθρωποι έντονοι και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας, να συγκρουστούμε και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι».
Όσον αφορά στο μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους, αποκάλυψε πως είναι ο θαυμασμός. «Μόνο θαυμασμός. Αν σε θαυμάζει είναι το μεγαλύτερο βραβείο που μπορείς να έχεις. Αν χάσεις το θαυμασμό σου πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια... και εμείς με την Αθηνά προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον θαυμασμό ο ένας για τον άλλον», είπε.
