Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται

Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του τραγουδιστή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Μερκουλίδης