Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του τραγουδιστή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Μερκουλίδης
Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής του ότι αποχωρεί από τις υποθέσεις του τραγουδιστή, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».
Όπως αναφέρει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.
Ο Γιώργος Μερκουλίδης έκλεισε την ανακοίνωσή αναφέροντας «ό,τι καλύτερο στον τραγουδιστή σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».
Η ανακοίνωση του δικηγόρου
«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.
Γιώργος Μερκουλίδης
Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».
Όπως αναφέρει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.
Ο Γιώργος Μερκουλίδης έκλεισε την ανακοίνωσή αναφέροντας «ό,τι καλύτερο στον τραγουδιστή σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».
Η ανακοίνωση του δικηγόρου
«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.
Γιώργος Μερκουλίδης
Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα