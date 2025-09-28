Αιμίλιος Χειλάκης: Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της δημοκρατίας
Αιμίλιος Χειλάκης: Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της δημοκρατίας

Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τη σάτιρα και να γελάς με το κακό,  πρόσθεσε ο ηθοποιός

Αιμίλιος Χειλάκης: Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της δημοκρατίας
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σημασία της σάτιρας και τον ρόλο της στην κοινωνία αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της δημοκρατίας. Ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει τη σάτιρα, ενώ ταυτόχρονα γελά με το κακό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο Αιμίλιος Χειλάκης σημείωσε αρχικά: «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τη σάτιρα και να γελάς με το κακό. Η σάτιρα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της δημοκρατίας. Το πλήθος των αρνητικών γνωμών μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ κακή δυναμική στο τι είναι η στιγμή που λέω τη γνώμη μου και τη λέω θυμίζοντας το κακό ότι έχει και πλάκα».

Δείτε το βίντεο


Παράλληλα, επισήμανε την κωμική διάσταση της σάτιρας και τη λειτουργία της ως μέσο κοινωνικής κριτικής. «Το γελοίον του πράγματος είναι η σάτιρα, δες το γελοίον του πράγματος, στο να σου υπενθυμίσω ότι όσο πιο σοβαρός πας να γίνεις, τόσο πιο γελοίος γίνεσαι», τόνισε.

Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ

