Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος

Ο ανιψιός κατέθεσε ότι ο δράστης ρώτησε τον θείο του και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αν υπάρχει μέρος για να μείνει και ο θείος του τον ειρωνεύτηκε - «Είδα καθαρά τον δολοφόνο» - Τι λέει για τον επιστάτη