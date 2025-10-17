Σιμόν Μπάιλς: Η νέα ανάρτηση στο Instagram που «επιβεβαίωσε» ότι έκανε ενισχυτική επέμβαση στο στήθος της

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το emoji που χρησιμοποίησε στο βίντεο από άλματα στο τραμπολίνο έβαλε ξανά «φωτιά» στις φήμες

Νέα... φωτιά στη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μήνες για το αν έχει κάνει ενισχυτική επέμβαση στο στήθος της έβαλε η διάσημη γυμνάστρια Σιμόν Μπάιλς με ανάρτησή της στο Instagram.

Αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στο οποίο χοροπηδάει σε ένα τραμπολίνο.



«Πρώτο άλμα - σε ένα χρόνο - στο καινούργιο σπίτι - με νέα 🍒 (σ.σ. emoji κεράσια)», έγραψε η επτά φορές Ολυμπιονίκης στη λεζάντα του βίντεο

Τη συζήτηση είχαν ανοίξει οι φωτογραφίες της Σιμόν Μπάιλς με μπικίνι από τις διακοπές της στο Μπελίζ με τον σύζυγό της, Τζόναθαν Όουενς.

Τότε τα περισσότερα ερωτήματα αφορούσαν το αν η Αμερικανίδα γυμνάστρια έκανε επέμβαση ενίσχυσης του στήθους της.

Η εμφάνιση, πάντως, της 28χρονης Μπάιλς πήρε πολύ θετικά σχόλια από τον σύζυγό της ο οποίος σχολίασε στην ανάρτηση «είσαι τόσο τέλεια μωρό μου».

