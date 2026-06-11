Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους
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Μπεν Στίλερ Κένταλ Τζένερ Τιμοτέ Σαλαμέ Τέιλορ Σουίφτ Νιου Γιορκ Νικς

Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους

Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει, είπε ο Μπεν Στίλερ - Νικς πρωτάθλημα σε 5 αγώνες, φώναξε ο Σαλαμέ

Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους
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Το μεγαλύτερο comeback σε τελική σειρά των ΝΒΑ πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι Νίου Γιορκ Νικς που επέστρεψαν από το -29 και κέρδισαν με καλάθι της τελευταίας στιγμής τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η απίστευτη νίκη προκάλεσε φρενίτιδα στους οπαδούς των Νικς και από αυτό το πάρτι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση οι διάσημοι που βρέθηκαν στα court seats του Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Όταν ο Όου Τζι Ανουνόμπι έστειλε με τα ακροδάχτυλά του την μπάλα στο καλάθι στα 1,2'' για τη λήξη του αγώνα, ο Μπεν Στίλερ, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Κένταλ Τζένερ κ.α. άρχισαν να χοροπηδάνε και να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη νίκη.



«Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει ποτέ» είπε ο Μπεν Στίλερ μετά το τέλος του αγώνα.

@cbsnewyork Same, Ben. Same. #knicks #nyc #benstiller ♬ original sound - CBS New York


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Ο ίδιος, δε, μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ έπεσαν στις αγκαλιές των φιλάθλων των Νικς και όλοι μαζί γιόρτασαν την απίστευτη νίκη



«Στους Νικς σε 5 παιχνίδια» φώναζε ο Σαλαμέ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε παρακολουθήσει μπροστά στα μάτια του.





Κάιλι Τζένερ και Τέιλορ Σουίφτ αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του αγώνα

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