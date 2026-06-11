Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους

Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει, είπε ο Μπεν Στίλερ - Νικς πρωτάθλημα σε 5 αγώνες, φώναξε ο Σαλαμέ