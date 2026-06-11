Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους
Τέιλορ Σουίφτ, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ τρελάθηκαν με την απίστευτη νίκη των Νικς: Τα βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους
Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει, είπε ο Μπεν Στίλερ - Νικς πρωτάθλημα σε 5 αγώνες, φώναξε ο Σαλαμέ
Το μεγαλύτερο comeback σε τελική σειρά των ΝΒΑ πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι Νίου Γιορκ Νικς που επέστρεψαν από το -29 και κέρδισαν με καλάθι της τελευταίας στιγμής τους Σαν Αντόνιο Σπερς.
Η απίστευτη νίκη προκάλεσε φρενίτιδα στους οπαδούς των Νικς και από αυτό το πάρτι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση οι διάσημοι που βρέθηκαν στα court seats του Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.
Όταν ο Όου Τζι Ανουνόμπι έστειλε με τα ακροδάχτυλά του την μπάλα στο καλάθι στα 1,2'' για τη λήξη του αγώνα, ο Μπεν Στίλερ, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Κένταλ Τζένερ κ.α. άρχισαν να χοροπηδάνε και να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη νίκη.
«Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει ποτέ» είπε ο Μπεν Στίλερ μετά το τέλος του αγώνα.
Ο ίδιος, δε, μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ έπεσαν στις αγκαλιές των φιλάθλων των Νικς και όλοι μαζί γιόρτασαν την απίστευτη νίκη
«Στους Νικς σε 5 παιχνίδια» φώναζε ο Σαλαμέ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε παρακολουθήσει μπροστά στα μάτια του.
Η απίστευτη νίκη προκάλεσε φρενίτιδα στους οπαδούς των Νικς και από αυτό το πάρτι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση οι διάσημοι που βρέθηκαν στα court seats του Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.
Όταν ο Όου Τζι Ανουνόμπι έστειλε με τα ακροδάχτυλά του την μπάλα στο καλάθι στα 1,2'' για τη λήξη του αγώνα, ο Μπεν Στίλερ, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Κένταλ Τζένερ κ.α. άρχισαν να χοροπηδάνε και να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη νίκη.
«Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει ποτέ» είπε ο Μπεν Στίλερ μετά το τέλος του αγώνα.
@cbsnewyork Same, Ben. Same. #knicks #nyc #benstiller ♬ original sound - CBS New York
Ο ίδιος, δε, μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ έπεσαν στις αγκαλιές των φιλάθλων των Νικς και όλοι μαζί γιόρτασαν την απίστευτη νίκη
TIMOTHÉE CHALAMET & BEN STILLER CELEBRATING WITH KNICKS FANS AT MSG 🎉 pic.twitter.com/teFfMa1lJQ— NBA (@NBA) June 11, 2026
«Στους Νικς σε 5 παιχνίδια» φώναζε ο Σαλαμέ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε παρακολουθήσει μπροστά στα μάτια του.
Timothée Chalamet CANNOT BELIEVE the Knicks pulled off the comeback 😱 pic.twitter.com/CiMOFz7bxC— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2026
TIMOTHÉE CHALAMET TAKING IT ALL IN.— NBA (@NBA) June 11, 2026
He hit the OG game-winner reenactment! 🥹 https://t.co/Xu4OesLdPQ pic.twitter.com/bhLOsz05o2
Κάιλι Τζένερ και Τέιλορ Σουίφτ αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του αγώνα
Timothée Chalamet, Taylor Swift and Kylie Jenner celebrating the Knicks win tonight! 🧡— timothée chalamet nation (@timotheenation) June 11, 2026
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