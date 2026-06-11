Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση: Τραγούδησε με την αδερφή της «στα επείγοντα» από το κομμάτι τους ΣΕΑ Αταλάντης
Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση: Τραγούδησε με την αδερφή της «στα επείγοντα» από το κομμάτι τους ΣΕΑ Αταλάντης
Οι δίδυμες αδερφές με το συγκρότημα Σκιαδαρέσες δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media
Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Νίκη Σκιαδαρέση όπως έγινε γνωστό μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος που έχει με την αδερφή της, Σκιαδαρέσες, στα social media.
Οι δίδυμες αδερφές ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή τους περιοδεία, ωστόσο όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για άγνωστο λόγο η Νίκη Σκιαδαρέση βρέθηκε στο νοσοκομείο. Οι κόρες της Μπέσσυ Μάλφα και Γεράσιμου Σκιαδαρέση επέλεξαν να διαχειριστούν με θετική διάθεση το απρόοπτο γεγονός.
Πιο αναλυτικά, στο βίντεο που ανάρτησαν, εμφανίστηκαν να τραγουδούν στίχους από το νέο κομμάτι τους ΣΕΑ Αταλάντης και πιο αναλυτικά το σημείο που αναφέρει «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».
Η Όλγα Σκιαδαρέση ήταν στο πλευρό της αδερφής της, η οποία απεικονιζόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου με ορό στο χέρι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται τι της συνέβη. «Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη» αναγράφεται πάνω στο βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Οι δίδυμες αδερφές ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή τους περιοδεία, ωστόσο όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για άγνωστο λόγο η Νίκη Σκιαδαρέση βρέθηκε στο νοσοκομείο. Οι κόρες της Μπέσσυ Μάλφα και Γεράσιμου Σκιαδαρέση επέλεξαν να διαχειριστούν με θετική διάθεση το απρόοπτο γεγονός.
Πιο αναλυτικά, στο βίντεο που ανάρτησαν, εμφανίστηκαν να τραγουδούν στίχους από το νέο κομμάτι τους ΣΕΑ Αταλάντης και πιο αναλυτικά το σημείο που αναφέρει «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».
Η Όλγα Σκιαδαρέση ήταν στο πλευρό της αδερφής της, η οποία απεικονιζόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου με ορό στο χέρι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται τι της συνέβη. «Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη» αναγράφεται πάνω στο βίντεο.
Δείτε το βίντεο
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