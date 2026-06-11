Oμιλος Quest: «Φρένο» στη Ρουμανία λόγω τοπικής κρίσης – Η επένδυση στη Fourlis και το αυξημένο μέρισμα

Οι προβληματισμοί των στελεχών για τη ρουμανική αγορά – Η αποεπένδυση από τις ΑΠΕ – Τι ανέφεραν στη ΓΣ ο πρόεδρος Θ.Φέσσας και ο CEO Α.Γεωργαντζής