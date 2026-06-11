Oμιλος Quest: «Φρένο» στη Ρουμανία λόγω τοπικής κρίσης – Η επένδυση στη Fourlis και το αυξημένο μέρισμα
Oμιλος Quest: «Φρένο» στη Ρουμανία λόγω τοπικής κρίσης – Η επένδυση στη Fourlis και το αυξημένο μέρισμα
Οι προβληματισμοί των στελεχών για τη ρουμανική αγορά – Η αποεπένδυση από τις ΑΠΕ – Τι ανέφεραν στη ΓΣ ο πρόεδρος Θ.Φέσσας και ο CEO Α.Γεωργαντζής
Η γενικότερη κρίση που φαίνεται να έχει ξεσπάσει στη Ρουμανία βάζει «φρένο» στα σχέδια αρκετών επιχειρήσεων για την τοπική αγορά – πόσο προσωρινό είναι αυτό, θα δείξει ο χρόνος- με τον όμιλο Quest να μην αποτελεί εξαίρεση.
Στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την παρουσία του προέδρου και βασικού μετόχου Θεόδωρου Φέσσα, έγινε αναφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών του group, ο τζίρος του οποίου άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ στη χρήση του 2025, με ισχυρή κερδοφορία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η όλη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της Ρουμανίας επηρεάζει σε μικρό βαθμό μεν τα μεγέθη της Quest, αλλά επί του παρόντος αποθαρρύνει τη διοίκηση από την υλοποίηση μέρους των πλάνων της για πιθανή εμπορική επέκτασή της εκεί.
«Οι πιο κερδοφόρες εταιρείες μας για το 2025 ήταν η ACS και μετά η Uni Systems. Χειρότερη δραστηριότητα ήταν μια πιο μικρή και πιο καινούργια, αυτή που έχουμε ανοίξει στη Ρουμανία, η μόνη που έκλεισε με ζημιογόνα αποτελέσματα. Η χώρα βρίσκεται σε μια φάση που – πιθανότατα το έχετε δει και από άλλους ομίλους οι οποίοι έχουν παρουσία σε αυτήν- δείχνει ότι είναι μια δύσκολη αγορά. Η οικονομία της αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, για το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον στη Ρουμανία, και με πιο κομμάτι δραστηριότητας. Οι υπόλοιποι κλάδοι πήγαν πολύ καλά και υπερκέρασαν τα όποια προβλήματα από τη Ρουμανία…», σχολίασε ο CEO Απόστολος Γεωργαντζής.
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Στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την παρουσία του προέδρου και βασικού μετόχου Θεόδωρου Φέσσα, έγινε αναφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών του group, ο τζίρος του οποίου άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ στη χρήση του 2025, με ισχυρή κερδοφορία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η όλη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της Ρουμανίας επηρεάζει σε μικρό βαθμό μεν τα μεγέθη της Quest, αλλά επί του παρόντος αποθαρρύνει τη διοίκηση από την υλοποίηση μέρους των πλάνων της για πιθανή εμπορική επέκτασή της εκεί.
«Οι πιο κερδοφόρες εταιρείες μας για το 2025 ήταν η ACS και μετά η Uni Systems. Χειρότερη δραστηριότητα ήταν μια πιο μικρή και πιο καινούργια, αυτή που έχουμε ανοίξει στη Ρουμανία, η μόνη που έκλεισε με ζημιογόνα αποτελέσματα. Η χώρα βρίσκεται σε μια φάση που – πιθανότατα το έχετε δει και από άλλους ομίλους οι οποίοι έχουν παρουσία σε αυτήν- δείχνει ότι είναι μια δύσκολη αγορά. Η οικονομία της αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, για το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον στη Ρουμανία, και με πιο κομμάτι δραστηριότητας. Οι υπόλοιποι κλάδοι πήγαν πολύ καλά και υπερκέρασαν τα όποια προβλήματα από τη Ρουμανία…», σχολίασε ο CEO Απόστολος Γεωργαντζής.
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