Αθανασίου (LAMDA): Τα τρία μεγάλα ορόσημα των επόμενων 12 μηνών για το project του Ελληνικού

Ο κ. Αθανασίου παρευρέθηκε στη χθεσινή (10/6) εκδήλωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της πρόσφατης έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ της Lamda στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών