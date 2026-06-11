Αθανασίου (LAMDA): Τα τρία μεγάλα ορόσημα των επόμενων 12 μηνών για το project του Ελληνικού
Αθανασίου (LAMDA): Τα τρία μεγάλα ορόσημα των επόμενων 12 μηνών για το project του Ελληνικού
Ο κ. Αθανασίου παρευρέθηκε στη χθεσινή (10/6) εκδήλωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της πρόσφατης έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ της Lamda στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
«Μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε τρία διαφορετικά εγκαίνια. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους νέους δημόσιους χώρους για το ευρύ κοινό, τις πρώτες κατοικίες αλλά και τους πρώτους εμπορικούς χώρους στη μαρίνα».
Τάδε έφη χθες για το Ελληνικό ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της πρόσφατης έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ της Lamda στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. «Για τέταρτη φορά, τα τελευταία έξι χρόνια, η επενδυτική κοινότητα δείχνει την εμπιστοσύνη της στη LAMDA Development, η οποία φάνηκε έμπρακτα με την υπερκάλυψη του τέταρτου ομολόγου που έχει εκδώσει ο όμιλος.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους και ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές που με ένα ποσοστό – ρεκόρ συμμετοχής, δείχνουν τη στήριξη τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας: στα εμπορικά κέντρα, στις μαρίνες και φυσικά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης το The Ellinikon».
Σημειώνεται εδώ ότι η τελευταία έκδοση, καλύφθηκε κατά 1,7 φορές, με 14.000 ιδιώτες επενδυτές να απορροφούν το 90% των ομολογιών, ενώ ο όμιλος μέσω ομολογιακών εκδόσεων και αυξήσεων κεφαλαίου έχει αντλήσει περί τα 1,4 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Σημειώνεται εδώ ότι ήδη από τον Ιούνιο οι πρώτες εικόνες του αθλητικού πάρκου θα γίνουν ευρύτερα γνωστές στο κοινό δεδομένου ότι The Ellinikon Sports Park θα φιλοξενήσει την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι θα αποδοθεί προς χρήση και η περιοχή της λίμνης, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του κανόε-καγιάκ, την ίδια στιγμή όπου συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Σε ό,τι αφορά το οικιστικό σκέλος της επένδυσης, οι πρώτες κατοικίες εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2027, τόσο στα παραθαλάσσια συγκροτήματα κατοικιών όσο και στις αναπτύξεις της Little Athens. Την ίδια περίοδο τοποθετείται και η ολοκλήρωση του Riviera Galleria, του νέου εμπορικού προορισμού που αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά από τη ΜΕΤΚΑ, καθώς και της αναβάθμισης της μαρίνας Αγίου Κοσμά.
Για τα έργα που ακολουθούν στην επόμενη φάση της ανάπτυξης, η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος έχει προχωρήσει ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος της, με τις εργασίες να επικεντρώνονται πλέον σε επιμέρους παρεμβάσεις, όπως οι ράμπες σύνδεσης, ενώ η πλήρης ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά στο 2028.
Από το Σεπτέμβριο του 2028 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η λειτουργία του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με τη Lamda, ενώ την ίδια περίοδο, για τη σχολική χρονιά 2028- 2029 προβλέπεται να ανοίξει, με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα και η νέα σχολική μονάδα Κωστέα – Γείτονα.
Τέλη του 2028- αρχές 2029 εκτιμάται ότι θα έχoυν ολοκληρωθεί και οι ιατρικές υποδομές του Healthcare Park, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ενώ στις αρχές του 2029, προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο (IRC), επένδυση που υλοποιείται από τη Hard Rock International και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
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Τάδε έφη χθες για το Ελληνικό ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών της πρόσφατης έκδοσης των 350 εκατ. ευρώ της Lamda στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. «Για τέταρτη φορά, τα τελευταία έξι χρόνια, η επενδυτική κοινότητα δείχνει την εμπιστοσύνη της στη LAMDA Development, η οποία φάνηκε έμπρακτα με την υπερκάλυψη του τέταρτου ομολόγου που έχει εκδώσει ο όμιλος.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους και ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές που με ένα ποσοστό – ρεκόρ συμμετοχής, δείχνουν τη στήριξη τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας: στα εμπορικά κέντρα, στις μαρίνες και φυσικά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης το The Ellinikon».
Σημειώνεται εδώ ότι η τελευταία έκδοση, καλύφθηκε κατά 1,7 φορές, με 14.000 ιδιώτες επενδυτές να απορροφούν το 90% των ομολογιών, ενώ ο όμιλος μέσω ομολογιακών εκδόσεων και αυξήσεων κεφαλαίου έχει αντλήσει περί τα 1,4 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Τα έργα που παραδίδονταιΣε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασίες στο Ελληνικό και τα πρώτα έργα που οδεύουν προς παράδοση εφέτος από τον Ιούλιο αναμένεται να παραδοθεί και να ανοίξει για το κοινό το πρώτο κομμάτι του αθλητικού συγκροτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στίβο, τους χώρους ρίψεων και γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και τένις.
Σημειώνεται εδώ ότι ήδη από τον Ιούνιο οι πρώτες εικόνες του αθλητικού πάρκου θα γίνουν ευρύτερα γνωστές στο κοινό δεδομένου ότι The Ellinikon Sports Park θα φιλοξενήσει την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι θα αποδοθεί προς χρήση και η περιοχή της λίμνης, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του κανόε-καγιάκ, την ίδια στιγμή όπου συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Σε ό,τι αφορά το οικιστικό σκέλος της επένδυσης, οι πρώτες κατοικίες εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2027, τόσο στα παραθαλάσσια συγκροτήματα κατοικιών όσο και στις αναπτύξεις της Little Athens. Την ίδια περίοδο τοποθετείται και η ολοκλήρωση του Riviera Galleria, του νέου εμπορικού προορισμού που αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά από τη ΜΕΤΚΑ, καθώς και της αναβάθμισης της μαρίνας Αγίου Κοσμά.
Για τα έργα που ακολουθούν στην επόμενη φάση της ανάπτυξης, η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος έχει προχωρήσει ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος της, με τις εργασίες να επικεντρώνονται πλέον σε επιμέρους παρεμβάσεις, όπως οι ράμπες σύνδεσης, ενώ η πλήρης ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά στο 2028.
Από το Σεπτέμβριο του 2028 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η λειτουργία του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με τη Lamda, ενώ την ίδια περίοδο, για τη σχολική χρονιά 2028- 2029 προβλέπεται να ανοίξει, με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα και η νέα σχολική μονάδα Κωστέα – Γείτονα.
Τέλη του 2028- αρχές 2029 εκτιμάται ότι θα έχoυν ολοκληρωθεί και οι ιατρικές υποδομές του Healthcare Park, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ενώ στις αρχές του 2029, προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο (IRC), επένδυση που υλοποιείται από τη Hard Rock International και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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